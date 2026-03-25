F1-tähti Fernando Alonso jää pois viikonlopun Japanin GP:n mediapäivästä tuoreen perheenlisäyksen takia, uutisoi BBC.

Alonson F1-talli Aston Martin kertoi keskiviikkona espanjalaisen saapuvan hieman myöhässä Suzukan radalle perhesyiden takia.

Tiimi ei suostunut kertomaan asiasta tarkemmin, mutta BBC:n saamien tietojen mukaan kyse on perheenlisäyksestä.

Lapsi on 44-vuotiaan Alonson ja hänen puolisonsa Melissa Jimenezin perheen ensimmäinen.

Alonso on määrä nähdä tositoimissa heti Japanin ensimmäisissä F1-harjoituksissa.

– Kaikki on hyvin, ja hän saapuu radalle ajallaan perjantaina, tiimi vahvisti.

Melissa Jimenez on toiminut F1-varikolla DAZN-kanavan toimittajana.