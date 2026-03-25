F1-tähti Fernando Alonso jää pois viikonlopun Japanin GP:n mediapäivästä tuoreen perheenlisäyksen takia, uutisoi BBC.
Alonson F1-talli Aston Martin kertoi keskiviikkona espanjalaisen saapuvan hieman myöhässä Suzukan radalle perhesyiden takia.
Tiimi ei suostunut kertomaan asiasta tarkemmin, mutta BBC:n saamien tietojen mukaan kyse on perheenlisäyksestä.
Lapsi on 44-vuotiaan Alonson ja hänen puolisonsa Melissa Jimenezin perheen ensimmäinen.
Alonso on määrä nähdä tositoimissa heti Japanin ensimmäisissä F1-harjoituksissa.
– Kaikki on hyvin, ja hän saapuu radalle ajallaan perjantaina, tiimi vahvisti.
Melissa Jimenez on toiminut F1-varikolla DAZN-kanavan toimittajana.