Rallin MM-sarjan seuraavasta promoottorista odotetaan virallista vahvistusta.
Useat lähteet ovat kertoneet viimeisen viikon sisään, että rallin MM-sarjan kaupallisten oikeuksien huutokaupassa on mukana enää yksi ainoa ostajaehdokas.
Kyseessä on ranskalainen autoalan konserni Cosmobilis, johon kuuluvan Circle-yksikön toinen perustaja Eric Boullier on toiminut johtohahmona WRC-promootion tarjousprosessissa. Boullier on työskennellyt aiemmin muun muassa Lotuksen F1-tiimin tallipäällikkönä ja McLarenin kilpailutoiminnan johtajana.
Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan rallin MM-sarjan kaupallisten oikeuksien myynti Cosmobilisille voidaan julkistaa kesällä. Lähteet korostivat, että edelleen on mahdollista, ettei kauppaa synny.
Red Bull ja saksalainen sijoitusyhtiö KW25 ovat WRC:n nykyiset oikeudenhaltijat. Tiettävästi heidän toiveissaan oli saada noin 500 miljoonaa euroa oikeuksien myynnistä. Reutersin mukaan kauppahinta on todennäköisesti jäämässä alle 500 miljoonaan euroon.
Cosmobilisin edustajat, kuten Eric Boullier, ovat käynyt vierailemassa rallin MM-sarjan osakilpailuissa, joissa he ovat tavanneet sarjan tärkeimpiä sidosryhmiä. Keskusteluja on käyty myös kuljettajien kanssa rallin MM-sarjan tulevaisuudesta.
Uudella promoottorilla on valtava vastuu, kun rallin MM-sarjan tunnettuutta ja suosiota yritetään kasvattaa seuraavina vuosina. Tuotteessa on huomattavasti kehitettävää, sillä tällä hetkellä pääluokassa on mukana vain kolme WRC-tallia. Ensi vuonna kilpailua on tulossa enemmän, kun pääluokan säännöt uudistuvat radikaalisti.