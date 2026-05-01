Rallin MM-sarjassa muhii iso uutinen – tähtikuskilta kutkuttava paljastus: "Siinä on järkeä"

Uudella promoottorilla on valtava vastuu, kun rallin MM-sarjan tunnettuutta ja suosiota yritetään kasvattaa seuraavina vuosina. Tuotteessa on huomattavasti kehitettävää, sillä tällä hetkellä pääluokassa on mukana vain kolme WRC-tallia. Ensi vuonna kilpailua on tulossa enemmän, kun pääluokan säännöt uudistuvat radikaalisti.

Cosmobilisin edustajat, kuten Eric Boullier, ovat käynyt vierailemassa rallin MM-sarjan osakilpailuissa, joissa he ovat tavanneet sarjan tärkeimpiä sidosryhmiä. Keskusteluja on käyty myös kuljettajien kanssa rallin MM-sarjan tulevaisuudesta.

Red Bull ja saksalainen sijoitusyhtiö KW25 ovat WRC:n nykyiset oikeudenhaltijat. Tiettävästi heidän toiveissaan oli saada noin 500 miljoonaa euroa oikeuksien myynnistä. Reutersin mukaan kauppahinta on todennäköisesti jäämässä alle 500 miljoonaan euroon.

Kyseessä on ranskalainen autoalan konserni Cosmobilis, johon kuuluvan Circle-yksikön toinen perustaja Eric Boullier on toiminut johtohahmona WRC-promootion tarjousprosessissa. Boullier on työskennellyt aiemmin muun muassa Lotuksen F1-tiimin tallipäällikkönä ja McLarenin kilpailutoiminnan johtajana.

Poliisilla rauhallinen vappu ympäri Suomea – Oulussa ajettiin liikennevalotolppa auton alla, Ruskolla piiritystilanne

Tämä on kevään ykköskukka! Ei pahastu pakkasia ja kelpaa jopa syötäväksi

Tässä on Pinkin Willow-tytär – edustivat yhdessä

Uusi video julki: Näin helposti ampuja ryntäsi Trumpin turvatarkastuksen läpi

Paljastus: MM-rallikuskin sopimuksessa erityinen pykälä – "Pääsee irti"

– Olen siis keskustellut paljon heidän kanssaan. Nyt odotan vain sitä, että uusi promoottori julkistetaan, Neuville kertoi Kanariansaarten MM-rallin yhteydessä.

– Tiedän, että kaupan parissa tehdään vielä töitä, mutta sen pitäisi olla aika lähellä. Ja heillä on joitain hyviä ideoita, Neuville paljastaa.