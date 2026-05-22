Fernando Alonso kokee olevansa 44-vuotiaana F1-sarjan paras kuljettaja.

Aston Martin -tallin ja sen moottoritoimittajan Hondan isot ongelmat ovat olleet yksi F1-alkukauden puheenaiheista. Tekniset huolet ovat varmistaneet myös sen, että tiimin kuljettajat Fernando Alonso ja Lance Stroll ovat olleet aivan tuloslistojen peräpäässä kaikissa kauden neljässä kisassa. Pistesarake näyttää nollaa.

Alonsolta kysyttiin Kanadan GP:n alla sitä, kuinka hän pystyy monitoroimaan omaa kehitystään, kun auto on niin huono tällä hetkellä.

– En mittaa mitään. Olen paras. Minun ei tarvitse todistella mitään. Minun ei tarvitse tuntea mitään varmistaakseni, että olen tarvittavalla tasolla, Alonso latasi motorsport.comin mukaan.

Alonso kertoo saavansa varmistuksen kyvyistään ajaessaan muiden moottoriurheiluluokkien autoilla.

– Jos menen karting-radalle enkä ole nopein, sitten huolestun. Jos hyppään GT-autoon enkä olen nopein, huolestun. Ja niin edelleen. Kun teen nykyään näin, olen edelleen nopein, joten kun saan paremman auton F1-viikonloppuihin, se on vain ajan kysymys, Alonso perustelee viitaten menestymiseen ja huippuvauhtiin kuninkuusluokassa.

Alonsolta on tältä kaudella kasassa kaksi keskeytystä sekä sijat 18 ja 15. Sesonki jatkuu Kanadan Montrealissa tällä viikolla.