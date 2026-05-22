Ranskalaiskuljettaja Esteban Ocon pitää puheita erottamisestaan Haas-tallista täysin keksittyinä.
Sosiaalisessa mediassa on levinnyt Miamin F1-kisan jälkeen villejä huhuja siitä, että Haasin tallipäällikkö Ayao Komatsu olisi saanut tarpeekseen Oconin suorituksista.
Väitteiden mukaan Ocon olisi saamassa potkut Toyotan tukemalta tiimiltä jo ennen kauden loppua. Vertailu tallikaveri Oliver Bearmaniin on ollut karu, sillä ranskalainen on saanut vain yhden pisteen Bearmanin 17 pistettä vastaan.
Kanadan Montrealiin seuraavaan kisaviikonloppuun saapunut Ocon ampui omalta osaltaan huhuja alas.
– Juttuja on keksitty ilman mitään perustaa. Niihin ei ole mitään todellisia lähteitä, Ocon kommentoi.
– Liityin tähän tiimiin Ayaon takia, koska tunnen hänet niin pitkältä ajalta, ranskalaiskuski vakuutti.
Ocon tuntee kokeneensa perheineen huhujen takia jopa kiusaamista.
– Olen lopulta ihminen, joten kun tällainen eskaloituu niin pahasti, se vaikuttaa sponsoreihini, perheeseeni ja kaikkiin ympärilläni.
– Et voi vain valehdella asioista. En ole koskaan törmännyt tällaiseen formula ykkösissä, Ocon hämmästelee.