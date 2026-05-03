Formula ykkösissä siirrytään nykyisistä V6-turbohybrideistä äänekkäämpiin ja yksinkertaisempiin V8-moottoreihin vuoteen 2031 mennessä, mahdollisesti jo 2030. Asiasta kertoo Kansainvälisen autoliiton (FIAn) puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem.
Ben Sulayemin mukaan muutos tapahtuu varmuudella.
– Se on tulossa. Loppujen lopuksi se on vain ajan kysymys.
– Vuonna 2031 FIAlla on valtaa tehdä päätös kuulematta moottorivalmistajien mielipidettä. Niin sanotaan säännöissä. Mutta haluamme tehdä sen jo vuotta aikaisemmin.
F1:ssä otettiin tälle kaudelle käyttöön uudet moottorit, joissa voimantuotto jakautuu lähes 50–50 polttomoottorin ja sähkövoiman välillä. Lisäksi sarjassa siirryyttiin seuraamaan rallin MM-sarjasta tuttua esimerkkiä ja käyttämään fossiilivapaata polttoainetta.
Monet kuljettajat ovat tehneet selväksi tyytymättömyytensä uusiin moottoreihin niin turvallisuus- kuin ajettavuusnäkökulmien kautta. Nykyisiä moottoreita pidetään myös lajin seuraamisen kannalta liian monimutkaisina.
Moottorisääntöihin tehtiin ensimmäiset muutokset tänä viikonloppuna ajettavaan Miamin GP:hen.
Ben Sulayem on puhunut jo aiemminkn paluusta V8- tai V10-moottoreihin, mutta tyytymättömyyttä aiheuttaneiden nykysääntöjen vuoksi vastustusta on nyt aiempaa vähemmän. Ben Sulayem toki korostaa, ettei paluu V10-moottoreihin ole enää mahdollinen.