Kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen arvioi, että brittihovi otti kovat keinot käyttöön.

Kuningas Charles aloitti torstaina virallisen prosessin prinssi Andrewn arvonimien, tittelien ja nimitysten poistamiseksi. Aiheesta uutisoi muun muassa BBC.

Prinssi Andrew tunnetaan tästä lähtien nimellä Andrew Mountbatten Windsor.

Kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen kertoo MTV Uutisille, että arvonimien poistaminen on erittäin harvinaista brittihovissa.

– Tämä on hyvin poikkeuksellista ja iso juttu brittihovissa. Hän on syntynyt kuninkaallisen perheen jäseneksi ja putoaa nyt yhtäkkiä hyvin korkealta. Perheeseen hän vielä kuuluu, mutta hän ei tule enää näkymään missään hovin tapahtumissa eikä häntä enää kutsuta mihinkään. Hänestä ei enää tulla näkemään myöskään yhteiskuvia hovin jäsenten kanssa.

