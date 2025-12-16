Entinen prinssi Andrew menetti jälleen yhden arvonimen.
Prinssin tittelinsä ja muut kuninkaalliset arvonimensä menettänyt Andrew Mountbatten-Windsor menetti myös viimeisen jäljellä olevan sotilaallisen arvonsa.
Puolustusneuvosto alensi Andrew'n vara-amiraalista komentajaksi, kertoo muun muassa The Sun. Puolustusministeri John Healeyn mukaan kuningas Charles oli ilmaissut, että hänen pikkuveljensä merivoimien arvon pois ottaminen oli myös hänen toiveensa.
Kyseessä oli Andrew'n viimeinen merkittävä arvonimi, joka sekin on nyt poissa. Sotilasarvon poistaminen tapahtui seuraavana päivänä, kun Suur-Lontoon Poliisi ilmoitti, ettei se ryhdy jatkotoimiin liittyen väitteisiin, joiden mukaan Andrew olisi pyytänyt suojeluvirkailijaltaan tietoja Virginia Giuffresta.
Virginia Giuffre oli yhdysvaltalaisnainen, joka olisi syytöstensä mukaan joutunut paritetuksi Andrew'lle ala-ikäisenä 2000-luvun alussa osana laitonta seksirinkiä. Hän nosti vuonna 2022 Yhdysvalloissa siviilikanteen Andrew'ta vastaan, joka lopulta soviteltiin oikeussalien ulkopuolella.