Virginia Giuffre oli yhdysvaltalaisnainen, joka olisi syytöstensä mukaan joutunut paritetuksi Andrew'lle ala-ikäisenä 2000-luvun alussa osana laitonta seksirinkiä. Hän nosti vuonna 2022 Yhdysvalloissa siviilikanteen Andrew'ta vastaan, joka lopulta soviteltiin oikeussalien ulkopuolella.

Andrew'lla ei ole enää jäljellä merkittäviä arvonimiä tai titteleitä.

Andrew ei ole tehnyt kuninkaallisia edustustöitä vuoden 2019 jälkeen, johtuen yhteyksistään Epsteiniin. Tänä syksynä hän menetti kaikki arvonimensä, prinssin titteliä myöten, kun ilmi tuli hänen jatkaneen yhteydenpitoa Epsteinin kanssa vielä sen jälkeen, kun oli julkisesti katkaissut välit.