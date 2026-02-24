Prinssi Williamin purkaus BAFTA-gaalassa oli merkki hänen syvästä "turhautumisestaan" ex-prinssi Andrew'n aiheuttamaan kohuun liittyen, kuninkaallisen perheen sisäpiirilähteet kertovat.
Kuninkaallisen lähteen mukaan Walesin prinsessa Catherine ja prinssi William ovat huolissaan kuningas Charlesin voinnista. Brittihovia on viime aikoina kuormittanut Charlesin veljen Andrew Mountbatten-Windsor menneillään oleva poliisitutkinta ja hänen aiheuttama kohu hovin ympärillä.
Daily Mailin lähteiden mukaan Williamia ja Catherinea huolestuttaa Charlesin vointi erityisesti siitä syystä, että tämä käy yhä syöpataistelua.