Daily Mailin lähteiden mukaan Williamia ja Catherinea huolestuttaa Charlesin vointi erityisesti siitä syystä, että tämä käy yhä syöpataistelua.

Kuninkaallisen lähteen mukaan Walesin p rinsessa Catherine ja prinssi William ovat huolissaan kuningas Charlesin voinnista. Brittihovia on viime aikoina kuormittanut Charlesin veljen Andrew Mountbatten-Windsor menneillään oleva poliisitutkinta ja hänen aiheuttama kohu hovin ympärillä.

William ja Catherine edustivat yhdessä Bafta-gaalassa sunnuntai-iltana.

William ja Catherine edustivat yhdessä Bafta-gaalassa sunnuntai-iltana. /All Over Press

Lähteet: William ja Catherine huolissaan kuningas Charlesin voinnista – "Hän on uupunut"

– Hän on uupunut, lähde sanoo.

– Olen varma, että Walesin prinssi ja prinsessa ovat halunneet sanoa jotain julkisesti etäännyttääkseen itsensä (Andrew'sta), mutta heidän on oltava varovaisia ​​poliisitutkinnan vuoksi.

William ja Catherine edustivat yhdessä Bafta-gaalassa sunnuntai-iltana. Prinssi Williamilta kysyttiin gaalassa, onko hän nähnyt Hamnet-elokuvan. William vastasi, ettei ole nähnyt sitä.