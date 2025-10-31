Prinssi Andrew tunnetaan tästä lähtien nimellä Andrew Mountbatten Windsor.
Kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen kertoo MTV Uutisille, että arvonimien poistaminen on erittäin harvinaista brittihovissa.
– Tämä on hyvin poikkeuksellista ja iso juttu brittihovissa. Hän on syntynyt kuninkaallisen perheen jäseneksi ja putoaa nyt yhtäkkiä hyvin korkealta. Perheeseen hän vielä kuuluu, mutta hän ei tule enää näkymään missään hovin tapahtumissa eikä häntä enää kutsuta mihinkään. Hänestä ei enää tulla näkemään myöskään yhteiskuvia hovin jäsenten kanssa.
Andrew myös muuttaa pois Royal Lodgesta. Tämä on ollut jo vuosia kuningas Charlesin tavoite: saada Andrew muuttamaan pienempään ja taloudelliseen vaihtoehtoon.
– Tästä on tosiaan puhuttu jo useita vuosia ja nyt yhtäkkiä kahden viikon sisällä on tapahtunut paljon. Olen miettinyt, että onko hoville voinut tulla tietoon jotakin, mistä me emme vielä tiedä. Tulee tunne, että Andrew on haluttu nopeasti ulos hovista ennen kuin jotain tulee ilmi. Jos hänestä tulee yhä uusia syytöksiä, niin nyt ei enää olla yhteydessä hoviin vaan poliisiin, Satu Jaatinen sanoo.
Kuningas Charles otti pikkuveljeltään pois tämän tittelin ja arvonimen.AFP / Lehtikuva
Vuonna 2021 Andrew’ta vastaan nostettiin siviilikanne, jossa Virginia Giuffre väitti joutuneensa harrastamaan seksiä kahdesti prinssin kanssa ollessaan 17-vuotias. Väitetyt tapahtumat ajoittuivat vuoteen 2001. Giuffren mukaan seksiin hänet pakottivat seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein, Andrew ja niin ikään seksuaalirikoksista tuomittu Ghislaine Maxwell.
Andrew on toistuvasti kiistänyt syytökset. Itsemurhan huhtikuussa tehnyt Giuffre julkaisi lokakuussa postuumisti kirjan, jossa hän kertoo kokemuksestaan. Jaatinen kokee, että kirjalla on ollut merkitystä kuningas Charlesin päätökseen.
– Varmasti se on vaikuttanut paljonkin. Siinä kirjassa on tuotu esiin koko asia ja se on saanut valtavan myötätuntoaallon. Myös Andrew'sta itsestään on kirjoitettu kirja (Entitled), johon pyydettiin hänen omia kommenttejansa syytöksistä, mutta hän ei suostunut siihen. Se kirja ei ollutkaan hänen suuntaansa ollenkaan mairitteleva. Nämä kirjat yhdessä ovat olleet hoville varmasti liikaa.
Jaatisen mukaan kansa on selvästi helpottunut kuningas Charlesin ratkaisusta. Jaatisen mukaan se on vaatinut Charlesilta luonteenlujuutta, sillä kyseessä oli kuitenkin hänen pikkuveljensä.
– On todella iso edistysaskel on se, että hovi pyytää anteeksi väärinkäytösten uhriksi joutuneilta. Andrew itse ei ole edelleenkään ottanut kantaa hänestä esitettyihin syytöksiin.
– Heidän majesteettinsa haluaa tehdä selväksi, että hänen ajatuksensa ja syvimmät myötätuntonsa ovat olleet ja pysyvät kaikkien väärinkäytösten uhrien ja selviytyjien luona, tiedotteessa sanottiin.
Jaatisen mukaan tämä lause kertoo myös sen, että hovi uskoo näihin Andrew'sta esitettyihin väitteisiin.
Andrew'n uusi sijoituspaikkakin kielii kuninkaallisasiantuntijan mukaan siitä, että entisen prinssin halutaan pysyvän visusti piilossa muun muassa medialta ja paparazzeilta.
BBC:n tietojen mukaan Andrew muuttaa Sandringhamin kartanon liepeille Norfolkiin. Paikka sijaitsee noin kahden tunnin ajomatkan päässä Lontoosta.
– Hän ei suinkaan muuta Sandringhamin palatsiin vaan sen yhteydessä olevaan johonkin pienempään rakennukseen. Se on siitä kätevä alue, että se on kokonaan aidattu eli sinne eivät esimerkiksi paparazzit pääse.
Andrew on edelleen kahdeksas kruununperimysjärjestyksessä, mutta Jaatinen uskoo, että tämäkin tulee varmasti vielä muuttamaan.