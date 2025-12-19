Ex-prinssi Andrew saattaa ajautua vielä syvempiin ongelmiin, kun Epstein-asiakirjat julkaistaan.

Vuosi lähestyy loppuaan ja se on ollut myös eurooppalaisille kuninkaallisille monivaiheinen.

Tänä syksynä yksi puhuttavimmista uutisaiheista on ollut jälleen Ison-Britannian Andrew Mountbatten-Windsor, jolta vietiin taannoin kaikki kuninkaalliset tittelit sekä sotilaalliset arvonimet. Myös prinssin titteli poistettiin, eli tätä nykyä Andrew on tavallinen kansalainen.

Huomenta Suomessa perattiin kuninkaallisten vaiheita Kruunun takaa -ohjelman asiantuntijoiden, MTV Uutisten viihdetoimittaja Aino Hailin sekä kuninkaallisiin perehtyneen tietokirjailija Satu Jaatisen voimin.

Andrew'n isoveljen kuningas Charlesin päätös oli asiantuntijoiden mukaan kova ja muutenkin poikkeuksellinen.

– Kyllä niitä arvoja on viety, mutta ne ovat yleensä olleet, että viedään vähän niinkuin brittiläisiä arvoja. Mutta nyt vietiin kaikki. Hän on ihan tavallinen kansalainen, ja sellaiseen ei ole menty. Yleensä niihinkin, jos arvoja on viety, on liittynyt jonkinlainen vapaaehtoisuus, mutta tämä oli ihan sanottuna ja ylhäältä otettuna, Jaatinen kertasi.

On mahdollista, että Andrew'n tilanne synkkenee entisestään. Yhdysvaltojen oikeusministeriön on julkaistava perjantaina 19. joulukuuta Epstein-asiakirjat ja on mahdollista, että myös Andrew saa jälleen osansa siitä.

– Odotettavaa on, että sieltä vielä nyt kaikennäköistä voi olla tulossa. Kuten sanottu, Andrew on tällä hetkellä yksityishenkilö, jos sieltä tulee jotain häneenkin liittyvää uutta (tietoa), hän vastaa siitä täysin tavallisena kansalaisena. Kuten tiedetään, hänellä ei ole hirveän hyvä track record näissä Epsteiniin liittyvissä asioissa. Ihan hyvin voi olla mahdollista, että sieltä tulee jotain uutta, joka syöksee hänet vielä alhaisempaan alhoon, Haili analysoi.

– Hänet saatetaan kutsua todistamaan ja sitten sinne on mentävä. Hänellä ei ole minkäänlaista koskemattomuutta enää, Jaatinen jatkoi.

Andrew vetäytyi kuninkaallisesta edustuselämästään vuonna 2019 johtuen kytköksistään tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin ja tämän epäiltyyn laittomaan seksirinkiin. Viimeisetkin tittelit vietiin Andrew'lta tänä vuonna kun ilmi tuli, että hän oli pitänyt yhteyttä Epsteinin kanssa vielä yksityisesti senkin jälkeen, kun oli julkisesti ilmoittanut katkaisseensa tähän välit.

Vastaisuudessa Andrew'n elämä tulee olemaan hyvin hiljaista ja varjoihin vetäytynyttä. Kuitenkin Andrew antoi viime vuosien aikana ymmärtää, että valokeilaan palaaminen olisi kiinnostanut häntä.

– Tottakai se on ollut aina aika selvää, että näin ei voi tapahtua. Hänellä on ollut täysin omanlaisensa, irrallaan todellisuudesta oleva käsitys siitä mitä hänen elämänsä voisi olla. Nyt se tulee olemaan jotain ihan muuta, kuin mitä hän on varmasti koskaan kuvitellut, Haili kertoi.

Brittihovin uumenissa häilyy myös uusi Andrew'hun sekä hänen ex-vaimoonsa Sarah Fergusoniin liittyvä huoli: parilla, jolta on viety kaikki, ei ole enää käytännössä mitään menetettävää.

– Mitä jos toinen heistä päättää antaa haastattelun, jossain vaiheessa kertoa omia totuuksiaan, Haili jatkoi.

– Se on aika varmaa, että sieltä todennäköisesti ollaan oltu yhteyksissä jo tv- tai kirjaesiintymisten pohjalta, Jaatinen summasi.

Yllä olevalla videolla keskustelu Andrew'sta sekä siitä, kuinka historiallisen synkkä vuosi Norjan kuninkaallisilla on edessään.