Kohuissa rypenyt prinssi Andrew häädetään kotoaan.

Kuningas Charles aloitti torstaina virallisen prosessin prinssi Andrewn arvonimien, tittelien ja nimitysten poistamiseksi. Aiheesta uutisoi muun muassa BBC.

Prinssi Andrew tunnetaan tästä lähtien nimellä Andrew Mountbatten Windsor.

–Hänen vuokrasopimuksensa Royal Lodgessa on tähän mennessä tarjonnut hänelle laillisen suojan jatkaa asumistaan. Hänelle on nyt annettu virallinen ilmoitus vuokrasopimuksen peruuttamisesta, ja hän muuttaa toiseen yksityismajoitukseen, virallisessa tiedotteessa kerrotaan.

Prinssi Andrew muutti Royal Lodgeen vuonna 2004.

Andrew ei ole tehnyt kuninkaallisia edustustöitään tai saanut niistä palkkaa vuoden 2019 jälkeen. Kuningas Charles lopetti pikkuveljensä rahallisen tukemisen vuonna 2024.