Kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan toivotaan tapaavan Epstein-uhreja Yhdysvaltain vierailulla.

Yhdysvaltain kongressiedustaja kehottaa kuningas Charlesia tapaamaan tuomitun seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin uhreja, kun kuningas vierailee Yhdysvalloissa. Asiasta uutisoi BBC.

Vaikka asiaa ei ole virallisesti vahvistettu, kuningas ja kuningatar Camilla suunnittelevat tiettävästi vierailua huhtikuun lopulle.

Demokraattien kongressiedustaja Ro Khanna kehottaa kuningasta tapaamaan uhreja yksityisesti kuullakseen heiltä suoraan, "miten vaikutusvaltaiset henkilöt ja instituutiot pettivät heidät". Yhdysvaltojen ja maailman johtajien on Ro Khannan mukaan saatava Epsteinin vaikutusvaltainen verkosto vastuuseen teoistaan.

– Kuten tiedätte, tämä ei ole pelkästään amerikkalainen asia, Khanna kirjoitti maanantaina kuninkaalle osoittamassaan kirjeessä.

Ro Khanna oli mukana esittämässä lakia, joka pakotti Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemaan Epsteinin asiakirjat viime vuonna.