Epstein-asiakirjoja julkaisseen Yhdysvaltain oikeusministeriön edustajat eivät ole kertoneet, miksi materiaaleja ei enää löydy ministeriön tietokannasta.
Yhdysvalloissa oikeusministeriön sivuilta on kadonnut useita seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyviä, juuri julkaistuja asiakirjoja. Asiasta kertovat muun muassa CBS News sekä uutistoimisto AP.
Medioiden mukaan sivuilta on kadonnut vajaat parikymmentä asiakirjaa. Ne olivat sivustolla paikallista aikaa perjantaina, mutta eivät enää lauantaina.
Sivuilta kadonneen materiaalin joukossa on medioiden mukaan muun muassa kuva pöydästä, jonka avoimesta laatikosta pilkistää valokuva presidentti Donald Trumpista, Epsteinistä sekä tämän rikoskumppanista Ghislaine Maxwellistä.
Ministeriön edustajat eivät ole vastanneet medioiden kommenttipyyntöihin siitä, miksi materiaaleja ei enää löydy ministeriön tietokannasta.
Materiaalista salattu laajoja osia
Yhdysvaltain oikeusministeriö alkoi julkaista Epsteiniin liittyvää materiaalia perjantaina. Oikeusministeriö julkaisi verkkosivuillaan , josta edesmenneeseen Epsteiniin liittyviä materiaaleja voi hakea.