Ministeriön edustajat eivät ole vastanneet medioiden kommenttipyyntöihin siitä, miksi materiaaleja ei enää löydy ministeriön tietokannasta.

Washington DC:ssä 19. joulukuuta 2025 otetussa valokuvassa näkyy sensuroituja asiakirjoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö alkoi julkaista kauan odotettuja Epstein-asiakirjoja.

Washington DC:ssä 19. joulukuuta 2025 otetussa valokuvassa näkyy sensuroituja asiakirjoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö alkoi julkaista kauan odotettuja Epstein-asiakirjoja. AFP / Lehtikuva

Kongressi hyväksyi viime kuussa lain , jonka mukaan hallinnon oli julkaistava Epstein-materiaali tämän viikon perjantaihin mennessä. Oikeusministeriö ei kuitenkaan julkaissut kaikkia Epstein-asiakirjoja perjantaina.

Varaoikeusministeri Todd Blanche sanoi Fox Newsin haastattelussa perjantaina, että lisää materiaalia aiotaan julkaista vielä parin lähiviikon aikana. Blanche perusteli asiakirjojen julkaisemisen lykkäystä uhrien suojelemisella.

Liikkui vuosikymmeniä vaikutusvaltaisissa piireissä

Liikemies Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Myöhemmin häntä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille vuosina 2002–2005. Hän kiisti syyllisyytensä.

Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019, ja hän teki viranomaisten mukaan itsemurhan vankilasellissään saman vuoden elokuussa.

Vuosikymmenien ajan Epstein liikkui vaikutusvaltaisissa piireissä, ja hänellä oli laajat verkostot.

Myös Trumpilla oli aikoinaan läheiset välit Epsteiniin, mutta hän on toistuvasti kiistänyt osallisuutensa tämän väärinkäytöksiin. Trumpia ei ole syytetty oikeudessa mistään rikoksesta, joka liittyisi Epsteiniin tai tämän rikoskumppaniin Maxwelliin.