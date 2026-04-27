Kun kaikki muut syöksyivät pöytiensä alle, tämä mies jäi rauhallisesti syömään salaattiaan.

Valkoisen talon kirjeenvaihtajaillallinen Washingtonin Hilton-hotellissa muuttui pian kaaokseksi, kun tieto talossa olevasta ampujasta tavoitti vieraat. Valtiojohto presidentti Donald Trumpia myöten evakuoitiin, ja juhlavieraat odottivat tietoa tilanteesta pöytiensä alla – paitsi yksi mies.

Uutiskanava CNN:n videolle tallentui hetki, jossa yksi mies syö rauhassa salaattia kesken kaaoksen.

– Olen newyorkilainen. Elämme hälytysäänien ja hälyn keskellä koko ajan. Ei minua pelottanut. Sadat salaisen palvelun agentit juoksivat yli pöytien ja tuolien, minä halusin katsoa, kommentoi, kykyjenetsintäagentti Michael Glantz New York Timesille.

Michael Glantzin hetki burratasalaatin kanssa tallentui CNN:n videolle.

Glantzin salaattihetkestä tuli nopeasti suosittu myös sosiaalisessa mediassa, jossa hänet nimettiin välittömästi Salaattimieheksi.

– Moni kysyi minulta, miksen mennyt maahan. Ensinnäkin, minulla on huono selkä, en olisi päässyt lattialta ylös omin avuin. Toiseksi, olen hysteerisen tarkka siisteydestäni. Mikään ei olisi saanut minua tahrimaan uutta smokkiani Hiltonin likaisella lattialla, Glantz jatkoi New York Timesille.

