Suomen golfammattilainen Oliver Lindell poimi torstaina puttausharjoittelunsa hedelmiä ja nousi kärkikamppailuun miesten Euroopan-kiertueen turnauksessa Dubaissa.

Lindell on vuoden 2026 avauskilpailussa ensimmäisen kierroksen jälkeen jaetulla neljännellä sijalla. Viisi peräkkäistä birdietä tehnyt suomalainen pelasi avauskierroksen tuloksella kolme alle parin.

Lindellin tulos olisi voinut olla vieläkin parempi, mutta kentän viimeisellä ja haastavimmalla reiällä suomalainen löi avauslyöntinsä veteen ja tuloksena oli lopulta tuplabogi.

Porvoolainen oli viimeisestä reiästä huolimatta tyytyväinen kierrokseensa. Erityisesti puttipeli antoi aihetta iloon.

– Puttia on hiottu todella paljon, ja tällä hetkellä se lähtee eri asennosta verrattuna aiempaan. Olen saanut putterin lavan lepäämään paremmin ja sain pallon rullaamaan hyvin tänään, Lindell sanoi tiedotteessaan.

Pohjois-Irlannin tähti Rory McIlroy johtaa kilpailua tuloksella viisi alle parin.