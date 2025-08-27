Autoilija törmäyskurssilla mopoilijan ja pyöräilijän kanssa: Tästä suorituksesta lähti kortti hyllylle!

Poliisi otti kortin hyllylle väistämissäännöt täysin unohtaneelta autoilijalta.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jolla nähdään väistämissäännöt unohtanut autoilija.
Ensin autoilija jätti väistämättä mopoilijaa, joka joutui jarruttamaan estääkseen törmäyksen.
Tämän jälkeen kuski kääntyi vasemmalle toisessa risteyksessä, eikä väistänyt suoraan pyörätietä ajanutta polkupyöräilijää.
– 24 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta ja kortti hyllylle, Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa.
Poliisi muistuttaakin liikenteen väistämissääntöjen tärkeydestä.