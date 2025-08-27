Autoilija törmäyskurssilla mopoilijan ja pyöräilijän kanssa: Tästä suorituksesta lähti kortti hyllylle!

0:32imgKATSO VIDEO: Autoilija oli törmäyskurssilla muun liikenteen kanssa.
Julkaistu 46 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Poliisi otti kortin hyllylle väistämissäännöt täysin unohtaneelta autoilijalta.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jolla nähdään väistämissäännöt unohtanut autoilija.

Ensin autoilija jätti väistämättä mopoilijaa, joka joutui jarruttamaan estääkseen törmäyksen.

Tämän jälkeen kuski kääntyi vasemmalle toisessa risteyksessä, eikä väistänyt suoraan pyörätietä ajanutta polkupyöräilijää.

– 24 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta ja kortti hyllylle, Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa.

Poliisi muistuttaakin liikenteen väistämissääntöjen tärkeydestä.

Katso autoilijan tötöilyt yllä olevalta videolta!

Lue myös:  Haitaribussi jäi erikoiseen ahdinkoon Vantaalla – kuski poistui sanomatta sanaakaan

Lue kaikki uusimmat autoiluun liittyvät uutiset!

Lisää aiheesta:

Kuski räpläsi kännykkää ja oli törmätä – kuorma-auton kuljettaja veti liinat kiinniTämän liikennemerkin laiminlyönti kävi autoilijalle kalliiksi – poliisi lätkäisi päiväsakkojaHuolimaton autoilija oli ajaa päin – pyöräilijän äkkijarrutus pelasti törmäykseltäAutoilija laiminlöi tärkeän liikennesäännön – sai päiväsakkoja: "Nyt skarppausta"Pyöräilijän väistämättä jättäminen toi sakkoja – poliisi: Autoilijoiden syytä kerrata säännötÄlä tee tätä virhettä! Poliisi julkaisi videon pyöräilijän törttöilystä
LiikennevalvontaLiikennePoliisiHelsinkiAutotLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Liikennevalvonta