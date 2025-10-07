Piittaamaton kuski sai 14 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pastersteinin viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla nähdään henkilöauton kuljettajalta hyvin vastuutonta toimintaa.
Videolla kuski ajaa Helsingin Kurvissa noin 30 metriä jalkakäytävää pitkin. Jalkakäytävällä oli teon tapahtuma-aikaan ihmisiä.
– Jalkakäytävä ei ole laillinen oikotie, Pasterstein muistuttaa viestipalvelussa.
Seurauksena piittaamattomalle kuskille tuli 14 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.