Lapset löytyivät kuolleina autosta eteläisessä Ranskassa.

2- ja 4-vuotiaat lapset löytyivät kuolleina äitinsä autosta eteläisessä Ranskassa alkuiltapäivästä, kertoo uutistoimisto AFP brittilehti Metron mukaan.

Auto oli pysäköitynä perheen kodin autotalliin Carpentras’ssa, Provencessa. Ulkona lämpötila oli +38 astetta.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten lapset olivat päätyneet autoon tai miten pitkään he olivat olleet siellä.

Lapsia ei voitu enää pelastaa

Äiti ei Metron mukaan tiennyt lasten menneen autoon. Kun hän huomasi heidät siellä, hän hälytti apua.

La Provence -lehden mukaan poliisi ja palokunta hälytettiin paikalle hieman jälkeen yhden iltapäivällä paikallista aikaa, mutta lasten pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävissä.

Helle hiillostaa Eurooppaa

Euroopassa on annettu hellevaroituksia. Osassa Ranskaa on lämpötila noussut yli 40 asteen.

Reuters kertoo, että kuumuus on vaatinut kolmen hengen ihmisen hengen Ranskassa. Tuhansia kouluja on suljettu tai ne ovat muuttaneet aikataulujaan.

Aiemmin kerrottiin, että alkoholin käyttö kiellettiin osassa Ranskaa helteisen festivaalin ajaksi.