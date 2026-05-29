



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Poikkeuksellinen helle piinaa Eurooppaa: "Emme voi elää näin"

Helteeseen päähineillä varustautuneita turisteja Louvren museon liepeillä Pariisissa torstaina. /All Over Press

Julkaistu 42 minuuttia sitten

Toukokuulle poikkeuksellinen helleaalto hiostaa läntistä, keskistä ja eteläistä Eurooppaa. Lämpöasteet ovat osassa Eurooppaa nousseet reilusti yli kolmenkymmenen asteen. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu tämän kuun mittaushistorian ennätyksiä. Pohjois-Italian Torinossa torstaina sähkökatkot vaivasivat kaupunkilaisia ja turisteja. Piemonte ei ole köyhää seutua, missä sähkön saanti on niin ja näin, mutta kaupungin verkko on ikääntynyt. Paikallisen Iren-sähköyhtiön mukaan kuumuus on laittanut tämän infrastruktuurin välillä liian kovalle koetukselle. Liikenne paakkuuntui, kun ohjausvalot eivät toimineet. Lämpömittari näytti kuumimmillaan 32 celsiusastetta. Toukokuuksi se on epätavallista. "Ennäyksiä" rikki useassa maassa Britanniassa koettiin maanantaina mittaushistorian kuumin toukokuun päivä, 34,8 astetta. Se mitattiin Lontoon Kew Gardenissa. Aiempi kyseenalainen ennätys oli 32,8 astetta, luku mitattiin 1922 ja sotavuonna 1944. Varjoisissa paikoissa, vesipisteillä ja ulkouima-altaissa riitti väkeä. Maassa viime vuonna ilmestynyt tutkimus arvioi, että mahdollisuus kyseisen 32,8 asteen rikkoutumiseen on kolminkertainen ihmisen ilmakehään vaikuttavan toiminnan takia kuin ilman sitä. Tutkimuksen mukaan toukokuun huippuluku olisi poikkeuksellista jopa keskellä kesää Britanniassa. Toukokuun "ennätys" rikkoutui myös Saksassa ja Ranskassa, missä useita ihmisiä on menehtynyt helteeseen liittyen. Pariisissa turistit hakeutuivat viilentämään itseään, kukin omalla keinollaan. Sen sijaan asunnottomille vaihtoehtoja on vähemmän.

Kohtalokas kuumuus

Alkuviikosta joukko asunnottomia protestoi hallituksen toimettomuutta vastaan. He haluavat parempia suojia ja hätämajoitusta kuumuutta vastaan.

– Olemme Ranskan kansalaisia. Meillä on oikeutemme, kuten myös lapsillamme, sanoo viime syksynä kotinsa menettänyt Melissa uutistoimisto Reutersille. Hän odottaa toista lastaan.

Toinen koditon mielenosoittaja, Soigna Goundo, sanoo samaa.

– Tämä on vaikeaa. Emme vain voi elää näin. Tarvitsemme paikan elää itsellemme ja lapsillemme.

Kodittomien asioita edistämään pyrkivä kansalaisjärjestö Utopia 56 arvostelee hallituksen toimettomuutta. Sen Pariisin toiminnan koordinaattori Nathan Lequeux muistuttaa, että kesäisin asunnottomia kuolee yhtä paljon kuin talvisin.

– Sietämättömät lämpötilat tekevät asian kiireelliseksi. Kuten täällä asunnottomien leirissä näkyy, hallitus jättää piittaamattomasti äärimmäisen haavoittuvaiset ihmiset, naiset ja lapset, kaduille. Täällä on paljon odottavia naisia ja lapsia. Mielestämme jokainen kadulle menehtynyt on hallituksen vastuulla.

Ilmasto lämpenee

Ilmasto lämpenee, joten kaupunkien asfaltit ja ahtaat kujat hehkuvat yhä useammin ja pidempään kuumina. Muu eläinkunta kärsii, samoin ihmiskunnalle kriittinen ruokatuotanto, eli myös maaseutu on koetuksella.

Ihminen peukaloi toimillaan globaalia ilmasto- ja vesijärjestelmää. Lähiajoiksi sääoloja voi vaikeuttaa luonnollinen Tyynenmeren El Niño -ilmiö. Se ei juuri vaikuta Eurooppaan, mutta esimerkiksi kuivuus lisääntynee Australiassa ja kaakkoisessa Aasiassa.

Britannian ilmatieteen laitoksen vuosikymmenennustetutkija Melissa Seabrook toteaa, että El Niñolla on luonnollinen syklinsä, ja nykyinen ilmiö on voimakkaimmillaan ensi talvena, mutta vaikutus jatkuu pitkälle ensi vuoteen.

El Niñon niskaan ei voi laittaa lisääntyvää kuumuutta

Seabrookin mukaan voimakas El Niño nostaa lämpötilaa noin 0,2 astetta, ja ensi vuonna voi odottaa uusia lämpöennätyksiä.

Ihminen ei voi kuitenkaan syyttää helteistä El Niñoa.

– Selvää on, että ilman välittömiä toimenpiteitä lämpötila maapallolla jatkaa nousuaan, Seabrook sanoo.

Hän muistuttaa maapallon keskilämpötilan kohoamisesta yli 1,5 asteen verrattuna esiteolliseen aikaan. Luku on tuttu Pariisin ilmastosopimuksesta.

– Tutkimustulokset ovat tässä hyvin selviä. Ikkuna lämpötilan nousun pitämiselle alle 1,5 asteessa sulkeutuu nopeasti, Seabrook toteaa ja lisää, että jokainen asteen kymmenys aiheuttaa ankarampia ja pahempia seurauksia.

Aasiassa helteet vaivaavat monin tavoin

Osa maailman väkirikkaimmasta valtiosta Intiasta kärsii yhä helteistä, jo aiemmasta keväästä lähtien.

Vietnamissa lämpöä on jopa 40 astetta. Monen muun huolen ohella maassa sähkön saanti pätkii, Torinon malliin.

Iltojen pimetessä energiantarjonta vähenee, kun aurinkovoimalat eivät enää tuota, ja joissakin vesivoimaloissa varastoaltaiden pinta on tavallista alempana.

Joudutaan turvautumaan hiilivoimaan, joka saastuttaa. Hiilivoimaloita pyöritetään Persianlahdelta saatavalla polttoaineella. Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyssota Iraniin tarkoittaa, että polttoaineesta on pulaa ja se on kallista.

Yhdysvaltain sääennustekeskuksen CPC:n mukaan on 82 prosentin todennäköisyys, että El Niño vaikuttaa Vietnamiin. Vietnamin teollisuusministeriön mukaan heinäkuussa voidaan odottaa pitkäaikaisempaa hellettä, kuivuutta ja väheneviä vesivaroja vesivoimaloiden varastoaltaissa.

Janne Hopsu MTV Uutiset Janne Hopsu on ulkomaantoimittaja MTV3 Uutisissa, ja on joskus myös uutispäällikkönä tv-uutisissa. Voit olla häneen yhteydessä erityisesti ulkomaanuutisiin ja niiden tekemisiin liittyen.

Poikkeuksellinen helle piinaa Eurooppaa | MTV Uutiset