Toukokuulle poikkeuksellinen helleaalto hiostaa läntistä, keskistä ja eteläistä Eurooppaa.
Lämpöasteet ovat osassa Eurooppaa nousseet reilusti yli kolmenkymmenen asteen. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu tämän kuun mittaushistorian ennätyksiä.
Pohjois-Italian Torinossa torstaina sähkökatkot vaivasivat kaupunkilaisia ja turisteja. Piemonte ei ole köyhää seutua, missä sähkön saanti on niin ja näin, mutta kaupungin verkko on ikääntynyt.
Paikallisen Iren-sähköyhtiön mukaan kuumuus on laittanut tämän infrastruktuurin välillä liian kovalle koetukselle. Liikenne paakkuuntui, kun ohjausvalot eivät toimineet.
Lämpömittari näytti kuumimmillaan 32 celsiusastetta. Toukokuuksi se on epätavallista.
"Ennäyksiä" rikki useassa maassa
Britanniassa koettiin maanantaina mittaushistorian kuumin toukokuun päivä, 34,8 astetta. Se mitattiin Lontoon Kew Gardenissa. Aiempi kyseenalainen ennätys oli 32,8 astetta, luku mitattiin 1922 ja sotavuonna 1944.
Varjoisissa paikoissa, vesipisteillä ja ulkouima-altaissa riitti väkeä.
Maassa viime vuonna ilmestynyt tutkimus arvioi, että mahdollisuus kyseisen 32,8 asteen rikkoutumiseen on kolminkertainen ihmisen ilmakehään vaikuttavan toiminnan takia kuin ilman sitä.
Tutkimuksen mukaan toukokuun huippuluku olisi poikkeuksellista jopa keskellä kesää Britanniassa.
Toukokuun "ennätys" rikkoutui myös Saksassa ja Ranskassa, missä useita ihmisiä on menehtynyt helteeseen liittyen.
Pariisissa turistit hakeutuivat viilentämään itseään, kukin omalla keinollaan. Sen sijaan asunnottomille vaihtoehtoja on vähemmän.