Kuivuustilanne on edelleen huolestuttava pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, Lappia lukuun ottamatta.
Touko- ja kesäkuun sateet ovat parantaneet hieman kuivuustilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa.
Myös maankosteus on Lappia lukuun ottamatta ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhainen.
Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla lähes koko maassa ja kesälle tyypilliseen tapaan laskussa.
Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Miia Kumpumäki kertoo, että monessa luonnontilaisessa järvessä vesi on tällä hetkellä ennätyksellisen matalalla kesäkuun mittaushistoriaan nähden.
– Aika harvinainen tilanne. Myös monissa pohjavesiesiintymissä on jo ennätysalhaisia pintoja havaittu.
Kumpumäen mukaan vastaavanlaista kuivuutta on nähty esimerkiksi vuosina 2002–2003 sekä viimeksi vuonna 2018.
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Maastopalovaroituksia voimaan
Itä-Suomessa kuivuus alkoi jo vuoden 2024 tulvien jälkeen. Vähäinen sade ja vähäluminen talvi ovat johtaneet tilanteeseen.
– Sieltäkään ei saatu täydennystä vesivarastoihin. Sitten kun lumi suli vielä keskimääräistä aikaisemmin tänä vuonna, Kumpumäki kertoo.
Koko kevät oli vähäsateinen. Toukokuun lopun reippaat sateet ovat hieman parantaneet tilannetta.