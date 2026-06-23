Kuivuustilanne huolestuttaa, järvivesiä täytyy säännöstellä: "Kaikki on tehty, mitä on voitu"

– Sieltäkään ei saatu täydennystä vesivarastoihin. Sitten kun lumi suli vielä keskimääräistä aikaisemmin tänä vuonna, Kumpumäki kertoo.

Itä-Suomessa kuivuus alkoi jo vuoden 2024 tulvien jälkeen. Vähäinen sade ja vähäluminen talvi ovat johtaneet tilanteeseen.

Touko- ja kesäkuun sateet ovat parantaneet hieman kuivuustilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa.

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Laitureita jää kuiville ja karilleajoja on enemmän

Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun. Kaivoveden riittävyyttä ja laatua on syytä seurata ja varautua kaivon kuivumiseen.

Loppukesän sateet voivat vielä parantaa tilannetta varsinkin pienissä järvissä. Sateiden tulisi olla pitkäkestoisia ja runsaita.

Järvissä laitureita on jäänyt kuiville ja veneitä ei ole paikoin pystytty laskea vesille. Myös veneväylillä liikenteessä on jouduttu tekemään muutoksia ja karilleajoja on ollut enemmän.