Ranskassa helteiden ennustetaan jatkuvan ainakin ensi viikkoon.
Länsi-Eurooppaa koettelee jo vuoden toinen hellejakso. Lämpötilojen odotetaan nousevan lähipäivinä paikoin jopa yli 40 asteeseen.
Ranskassa lämpötilojen ennustetaan nousevan perjantaina laajalti 36–38 asteeseen. Météo-France on antanut oranssin hellevaroituksen 53 hallintoalueelle, joilla asuu noin 36 miljoonaa ihmistä.
Presidentti Emmanuel Macron kehotti kansalaisia varovaisuuteen ja huolehtimaan erityisesti iäkkäistä ja haavoittuvassa asemassa olevista. Hänen mukaansa edessä on vaikeita päiviä.
Hellejakson ennustetaan jatkuvan Ranskassa ainakin ensi viikkoon. Sen jälkeen lämpötilojen odotetaan hieman laskevan, mutta pysyvän yhä tavanomaista korkeampina.
Helteistä myös muualla Länsi-Euroopassa
Helleaalto ulottuu myös muihin Länsi-Euroopan maihin. Espanjassa lämpötilojen odotetaan lähipäivinä nousevan laajoilla alueilla yli 40 asteeseen, ja viranomaiset varoittavat pitkäkestoisesta kuumuudesta.
Myös Belgiassa ja Alankomaissa lämpötilojen ennustetaan nousevan perjantaina paikoin jopa 35 asteeseen. Lähes koko maahan on annettu hellevaroitus, Guardian kertoo.
Länsi-Saksassa varaudutaan jopa 36 asteen lämpötiloihin sekä rankkasateisiin ja ukkosmyrskyihin.