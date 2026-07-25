Maastopalot riehuvat Euroopassa ja tilanne on tukala viinialue Bordeauxissa. Kunniakonsuli avaa alueen tilannetta MTV Uutisille.
Pitkittynyt kuumuus on kuivattanut maastoa etenkin Eteläisessä Euroopassa sekä Välimeren alueella. Laajoja maastopaloja on raportoitu useasta maasta ja ovat levinneet hallitsemattoman tuhoisasti viime päivinä erityisesti Espanjassa ja Ranskassa. Kokonaisuudessaan viranomaiset ovat raportoineet evakuoineensa jo yli 200 000 ihmistä.
Yksi maastopaloista kärsivä alue Lounais-Ranskassa on suosittu matkailukohde ja viinialue Bordeaux.
Suomen Bordeauxin kunniakonsuli Emmanuel Cruse kertoo MTV Uutisille, että aamuiset pienet sateet ovat tuoneet helpotusta tukalaan tilanteeseen.
Vaikka olot ovat tällä hetkellä alueella hieman rauhoittuneet, tilanne on yhä vakava.
– Onneksi tänä aamuna satoi hieman, mikä on viilentänyt lämpötiloja ja helpottanut paloja.
Kunniakonsuli kertoo, että pahimmilta paloaluilta on evakuoitu jopa 30 000 ihmistä.
BBC:n mukaan Bordeauxin alueelta on evakuoitu liki 60 tuhatta ihmistä.
Emmanuel Cruse kertoo, että evakuoinnit ovat sujuneet hyvin.
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– Maastopaloja ei vieläkään valitettavasti ole saatu hallintaan, mutta sateen myötä tilanteessa on toivoa, Cruse kertoo MTV Uutisille.
Crusen mukaan palot ovat polttaneet metsää arviolta yli 16 000 hehtaarin edestä, joka on kokoluokaltaan yli 2 000 jalkapallokenttää.
– Bordeauxin alueella on useita eri palokeskuksia, joka tekee pelastajien työstä vaikeaa.
Crusen mukaan lentokoneiden käyttö sammutustöissä on ollut vaikeaa, koska lämpötila, savu ja kuumuus ovat nousseet niin korkealla, ettei palopesäkkeitä ole voinut kunnolla havaita.
Lisäksi maasto on alueella erityisen kuivaa.
– Toivomme, että tämän päivän ja toivottavasti myös huomisen sateet laskevat lämpötiloja ja tuovat helpotusta tilanteeseen.
Suuria sateita ei ennusteiden mukaan ole luvassa, mutta Cruse kertoo, että jo pieniestäkin määrästä on apua.
Maastopalot roihuavat nyt etenkin Espanjassa ja Ranskassa.AFP / Lehtikuva
Evakuointi on sujunut hyvin
Kunniakonsuli kertoo, että evakuoinnit on otettu vastaan rauhallisesti ja ne ovat sujuneet hyvin.
– Ei ollut paniikkia, kiirettä tai muutakaan.
Evakuointeja on suoritettu maa- ja vesiteitse. Crusen mukaan Bordeauxin pääväylä oli auki vielä evakuoinnin ajan, mutta tuli ylitti sen eilen, jonka jälkeen sitä eivät ole saanut käyttää muut kuin pelastusviranomaiset.
Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tuulet puskevat liekkejä kohti pohjoista ja etäämmäksi asutuskeskuksista.
– Mikäli tuulet kääntyvät huomenna, tilanne voi olla toinen, Cruse arvioi.
Cruse kertoo, että asukkaille lähetettiin kännyköihin tarkat ohjeet siitä, milloin kultakin alueelta oli lähdettävä. Evakuoinnit suoritettiin kaikilla alueilla aamuyön tunteina.
Crusen mukaan ihmiset ymmärsivät tilanteen vakavuuden ja lähtivät kodeistaan viranomaisten ohejistuksen mukaan.
– Meillä oli suuret maastopalot vuonna 2022, joista saimme oppia, Cruse kertoo.
Crusen mukaan palot ovat tuhonneet joitain kymmeniä asuinrakennuksia, mutta pelastusviranomaiset ovat onnistuneet pelastamaan jopa 2 000 rakennusta. Ilma on tällä hetkellä sakeana savusta ja useat ihmiset käyttävät ulkona liikkuessaan myös hengityssuojainta.
Suomen ulkoministeriö varoittaa Ranskan eteläosissa riehuvista vakavista metsä- ja maastopaloista. Eilen päivitetyn matkustustiedotteen mukaan tilannetta pahentaa ensi viikolle ennustettu uusi helleaalto, jonka myötä lämpötilat nousevat jälleen suuressa osassa maata.
Ulkoministeriö kehottaa välttämään paloalueita sekä oleskelua suorassa auringonpaisteessa ja raskasta fyysistä rasitusta. Matkailijoita neuvotaan käyttämään päähinettä, juomaan riittävästi nesteitä ja seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita.
Lisäksi ulkoministeriö suosittelee ilmoittamaan omasta tilanteesta läheisille. Hätätilanteissa suomalaiset voivat ottaa yhteyttä ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen.
0:47Paahtava kuumuus ruokkii maastopaloja eri puolilla Eurooppaa