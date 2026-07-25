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Suosittu viinialue Bordeaux kärsii pahoista maastopaloista – Suomen kunniakonsuli avaa rajua tilannetta

Emmanuel Cruse kertoo, että evakuoinnit ovat sujuneet hyvin.

– Onneksi tänä aamuna satoi hieman, mikä on viilentänyt lämpötiloja ja helpottanut paloja. Kunniakonsuli kertoo, että pahimmilta paloaluilta on evakuoitu jopa 30 000 ihmistä.

Yksi maastopaloista kärsivä alue Lounais-Ranskassa on suosittu matkailukohde ja viinialue Bordeaux.

Pitkittynyt kuumuus on kuivattanut maastoa etenkin Eteläisessä Euroopassa sekä Välimeren alueella. Laajoja maastopaloja on raportoitu useasta maasta ja ovat levinneet hallitsemattoman tuhoisasti viime päivinä erityisesti Espanjassa ja Ranskassa. Kokonaisuudessaan viranomaiset ovat raportoineet evakuoineensa jo yli 200 000 ihmistä.

Maastopalot riehuvat Euroopassa ja tilanne on tukala viinialue Bordeauxissa. Kunniakonsuli avaa alueen tilannetta MTV Uutisille.

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– Maastopaloja ei vieläkään valitettavasti ole saatu hallintaan, mutta sateen myötä tilanteessa on toivoa, Cruse kertoo MTV Uutisille.

Crusen mukaan lentokoneiden käyttö sammutustöissä on ollut vaikeaa, koska lämpötila, savu ja kuumuus ovat nousseet niin korkealla, ettei palopesäkkeitä ole voinut kunnolla havaita.

– Toivomme, että tämän päivän ja toivottavasti myös huomisen sateet laskevat lämpötiloja ja tuovat helpotusta tilanteeseen.

Suuria sateita ei ennusteiden mukaan ole luvassa, mutta Cruse kertoo, että jo pieniestäkin määrästä on apua.

Maastopalot roihuavat nyt etenkin Espanjassa ja Ranskassa.AFP / Lehtikuva

Evakuointi on sujunut hyvin

Kunniakonsuli kertoo, että evakuoinnit on otettu vastaan rauhallisesti ja ne ovat sujuneet hyvin.

– Ei ollut paniikkia, kiirettä tai muutakaan.

Evakuointeja on suoritettu maa- ja vesiteitse. Crusen mukaan Bordeauxin pääväylä oli auki vielä evakuoinnin ajan, mutta tuli ylitti sen eilen, jonka jälkeen sitä eivät ole saanut käyttää muut kuin pelastusviranomaiset.