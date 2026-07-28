Euroopassa riehuvat rajut maastopalot. Suomalaiset pelastajat kertovat, että kova helle, laajat paloalueet ja vaikeat maasto-olosuhteet tekevät tilanteesta erittäin haastavan.
Euroopassa on tänä vuonna nähty poikkeuksellisen kovia maastopaloja eikä niille näytä tulevan loppua. Eilen Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti hätäkokouksen maassa riehuvan tulimyrskyn vuoksi ja 200 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa
Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemen mukaan tilanne paikan päällä on tällä hetkellä erittäin haastava kovien lämpötilojen ja laajojen palavien alueiden takia. Oman haasteensa tuo sekin, että tuollaisten ihmismäärien evakuoiminen jo itsessään on melkoinen työ.
– On hankala tilanne, hän summaa.
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Espanjassa hankalat olosuhteet
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastaja Kari Riiali oli vuosi sitten Espanjassa yhdeksän päivää auttamassa paikallisia pelastajia. Hän kertoo, että olosuhteet olivat hankalat.
– Jyrkkiä maastoja, tosi kuumaa, vaikeat kulkuolosuhteet, hän luettelee.
– Ei ole tällaista tieverkostoa kuin Suomessa, että pystytään autolla ajamaan lähelle vaan joudutaan kävelemään pitkiä matkoja pitkin vuoristoa.
Lisäksi Espanjassa kosteusprosentit ovat tosi pieniä. Maaperässä ei myöskään ole mitään sitovuutta, mikä edesauttaa palojen helppoa ja nopeaa leviämistä.