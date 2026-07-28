Lisäksi Espanjassa kosteusprosentit ovat tosi pieniä. Maaperässä ei myöskään ole mitään sitovuutta, mikä edesauttaa palojen helppoa ja nopeaa leviämistä.

Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemen mukaan tilanne paikan päällä on tällä hetkellä erittäin haastava kovien lämpötilojen ja laajojen palavien alueiden takia. Oman haasteensa tuo sekin, että tuollaisten ihmismäärien evakuoiminen jo itsessään on melkoinen työ.

Näin paloa yritetään rajata

Paloalue-ennätys voi mennä rikki

Suomessakin riski olemassa

Tänä vuonna paloja on ollut vähän yli 2 000, mutta täällä palojen mittakaava on erilainen ja ne saadaan yleensä ajoissa kuriin. Palot ovat yleensä hyvin pieniä, ja yksittäisen palon keskimääräinen palopinta-ala on alle puoli hehtaaria.