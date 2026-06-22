Viikonloppuna saatetaan hätyytellä kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätystä.
Viikonloppuna voidaan maan eteläosissa hätyytellä Suomen kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätystä, kertoo MTV Uutisten meteorologi Aleksi Jokela.
Uusimpien ennusteiden valossa näyttää siltä, että Keski-Euroopan kammohelteet ovat ulottumassa viikonloppuna meille Suomeen asti.
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Ainakin Etelä-Suomessa lämpötilat voivat kohota yli 30 asteen tai jopa selvästi sen yläpuolelle. Lämpötilat saattavat nousta 32–33 asteeseen.
Jopa kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys, vuonna 1935 Ähtärissä mitattu +33,8 astetta, saattaa olla vaarassa.
– Ei ole mahdotonta, että se menisi rikki, Jokela arvioi.
Kuuma ilma alkaa saapua Suomeen lauantaina. Lounaisrannikolla ja Lounais-Suomen sisämaassa lämpötila saattaa kohota tuolloin 30 asteen yläpuolelle. Sunnuntaina saatetaan näillä näkymin päästä yli 30 asteen.
Hyvin helteisestä ilmasta päästäneen nauttimaan maan keskiosassa asti. Muualla maassa on huomattavasti viileämpää.
Helleilmamassan reunamilla voi osassa maata syntyä kovia ukkosia ja sateita.