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Helleilmamassan reunamilla voi osassa maata syntyä kovia ukkosia ja sateita.

Hyvin helteisestä ilmasta päästäneen nauttimaan maan keskiosassa asti. Muualla maassa on huomattavasti viileämpää.

Kuuma ilma alkaa saapua Suomeen lauantaina. Lounaisrannikolla ja Lounais-Suomen sisämaassa lämpötila saattaa kohota tuolloin 30 asteen yläpuolelle. Sunnuntaina saatetaan näillä näkymin päästä yli 30 asteen.

– Ei ole mahdotonta, että se menisi rikki, Jokela arvioi.

Ainakin Etelä-Suomessa lämpötilat voivat kohota yli 30 asteen tai jopa selvästi sen yläpuolelle. Lämpötilat saattavat nousta 32–33 asteeseen.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Ennuste tarkentuu vielä

Mikään täysin varma ennuste tämä ei tässä vaiheessa vielä, tilanne voi muuttua lähempänä.