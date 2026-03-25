Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen Elisan merikaapelin rikkoutumisen. Vauriokohta sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä.

Keskusrikospoliisin (KRP) tutkinta Suomenlahdella uudenvuodenaattona tapahtuneesta kaapelirikosta on edennyt, ja sen on tarkoitus valmistua kevään aikana, sanoo STT:lle rikosylikomisario Risto Lohi.



Tutkinta jatkuu kuulusteluilla ja alukselta taltioidun materiaalin läpikäymisellä.



– Tiettyjä tiedostoja on taltioitu, kun on selvitetty aluksen kulkua ja toimintaa.



Lohen mukaan on varsin selvää, että Elisan merikaapelia vaurioitti St.Vincent & Grenadiinien lipun alla operoivan rahtilaiva Fitburgin ankkuri.



– Sitä tukee meriliikennetilannekuva ja meren pohjasta viranomaisyhteistyössä tehdyt kartoitukset.



Vauriokohta sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä.

Yksi vangittuna

Tapausta tutkitaan yhä törkeänä vahingontekona, törkeän vahingonteon yrityksenä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä.



– Yhä tutkimme asiaa tahallisina tekoina. Tutkinnassa pyritään huomioimaan kaikki seikat, jotka ovat voineet liittyä vaurion syntymiseen, Lohi sanoo.



Hän lisää, että rikosnimikkeet voivat vielä täsmentyä tutkinnan loppuvaiheessa. Rikoksesta epäiltyjä on neljä, ja heistä yksi on vangittuna ja kolme matkustuskiellossa.



–Poliisilla on käsitys siitä, mitä on tapahtunut ja ketkä henkilöt alukseen kulkuun ja ankkurin toimintaan ovat vaikuttaneet.



Lohi ei tarkemmin kommentoi epäiltyjen asemia.



–He ovat olleet vastuussa aluksen kulusta tai ankkuripelin toiminnasta silloin, kun alus on lähtenyt liikkeelle ja kun vauriot ovat syntyneet.

