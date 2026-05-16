Jännittävä Euroviisufinaali käynnistyy lauantai-iltana ja Suomi lähtee kilpailuun mukaan ennakkosuosikkina.

MTV Uutiset kävi kyselemässä Helsingissä ihmisiltä mikä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleessa heihin vetoaa ja uskovatko he Suomen voittoon.

Milla Nousiainen kertoo, että varsinkin Linda Lampeniuksen suoritus on niin hieno, että se tekee vaikutuksen moniin.

– Viulu on niin upea ja se erottuu varsinkin nyt, kun se on ihan oikea live-veto eikä nauhoitettu. Ja onhan biisi todella hyvä ja iskevä, Nousiainen ajattelee.

Nousiaisen kaverit Veera Kokkonen ja Anette Pajari ovat vaikuttuneita Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen lisäksi Jaakko Parkkalista, josta on tullut Euroviisujen ohessa someilmiö.

– Hyvää markkinointia, Kokkonen kertoo.

"Emme halua isännöidä Euroviisuja enää"

Itävaltalainen Ulrika taas kertoo, että vaikka Euroviisut hänen kotimaassaan pidetäänkin, hän ei tänä vuonna niitä katso. Edes televisiosta.

Ulrika kertoo olevansa enemmän innoissaan ravintolaillasta Helsingissä.

– Menen syömään poroa, toivottavasti, Ulrika naurahtaa.

Ulrikalle matka Suomeen on jo kuudes. Hän on kuullut Suomen kappaleen ja tietää, että Linda ja Pete ovat todella kisan ennakkosuosikkeja. Hän toivottaa heille onnea ja menestystä finaaliin.

– Toivon, että voitatte. Emme halua isännöidä Euroviisuja uudelleen Wienissä, Ulrika tuumii.

Ulrika suosittelee, että Linda ja Pete voisivat mennä juhlistamaan voittoa Wienin baarikaduille.

– Wienissä on paljon baareja, jotka ovat myöhään auki. He voivat valita sieltä minkä haluavat, Ulrika neuvoo.