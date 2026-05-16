Viime vuoden viisuvoittaja JJ avasi euroviisufinaalin näyttävällä show'lla.
Euroviisufinaali on alkanut Itävallan Wienissä. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat lavalle esiintymispaikalta 17.
Viisufinaalin avasi viime vuoden voittaja JJ. Avausnumero alkoi oopperalla, jonka jälkeen osa viisufinalisteista asteli maa kerrallaan lavalle.
Seuraavaksi viisuareenalla kajahti JJ:n viime vuoden voittokappale Wasted Love. Katonrajassa kieppui strapetsitaiteilijoita ja lavalla esiintyi taustatanssijoita, kun JJ:n ääni täytti viisuareenan.
JJ:n esityksen taustalla nähtiin tanssijoita.
Lavalla nähtiin JJ:n esityksen aikana myös muun muassa sinfoniaorkesteri.
Kesken Wasted Love -kappaleen loputkin viisufinalistit esiteltiin maa kerrallaan. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen saivat yleisöltä raikuvat aplodit.
Osallistujamaiden esittelyn jälkeen JJ kajautti komeasti loppuun Wasted Love -kappaleensa.