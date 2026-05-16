Australian Delta Goodrem on yksi Euroviisujen voittajasuosikeista ja Suomen pahimmista haastajista.
Australiaa Eclipse-kappaleellaan edustava Delta Goodrem esiintyi euroviisufinaalissa. Maa nousi lavalle esiintymispaikalta 8.
Esitys meni nappiin. Artisti oli lavalla yksin, ja esitystä elävöittivät pyrotekniikka, savu ja tulisade.
Kappaleen puolivälissä artisti "soitti" flyygeliä, jonka jälkeen hän nousi korokkeella korkeuksiin.
Esitys sai yleisöltä raikuvat aplodit.
Mediakeskuksessa Wienissä taputettiin äänekkäästi kappaleen mukana, mutta kansainväliset toimittajat istuivat maltillisesti tuoleillaan. Muutamat toimittajat nousevat taputtamaan seisaalteen esityksen päätteeksi. Esitys sai tähän mennessä isoimmat aplodit.
Australia nousi toisen semifinaalin jälkeen euroviisuvoittajaa veikkaavien vedonlyöntitilastojen toiselle sijalle jättäen aiemmin kakkospaikalla olleen Kreikan taakseen. Suomi pitää tilaston kärkipaikkaa 39 prosentin voittomahdollisuudella, kun taas Australian voittomahdollisuudeksi arvioidaan tällä 25 prosenttia.
Tilastot ovat eläneet pitkin finaalipäivää.