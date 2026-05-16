Antti Pennasen vastaus takelteli, Jesse Joensuu koki.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue takkuili lauantaina MM-kisoissa Unkarin kanssa maalittoman avauserän. Sen jälkeen Leijonat hoiteli kuitenkin tarvittavan ja otti altavastaajavastustajastaan 4–1-voiton.

Päävalmentaja Antti Pennanen koki Suomen esityksen olleen ehyt.

– Tietenkin kaikki näkivät, että me hallitsimme peliä ja loimme paljon paikkoja. Meidän hyökkäämisemme meni eilisestä eteenpäin, luotsi sanoi.

Perjantaina Suomi päihitti MM-avauksessaan Saksan 3–1.

Suomen ykkösylivoima värkkäsi Saksaa vastaan kaksi maalia, ja Unkaria vastaan se onnistui heti ensimmäisellä yv-kerralla, vaikka loukkaantunut Teuvo Teräväinen oli pudonnut pois. Pennanen kiteytti ykkösylivoiman tilanteen "tosi hyväksi".

– Siinä on hyviä pelaajia. Se on siinä se isoin salaisuus.