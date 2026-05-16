Keski-Suomessa Pihtiputaalla syttyi illalla auto tuleen omakotitalon pihapiirissä.
Auto tuhoutui palossa. Palo ei ehtinyt levitä rakennukseen, mutta maalipinta kärsi lämpösäteilyn vaikutuksesta.
Talon asukas oli kotona palon aikana. Hän ei saanut palossa hoitoa vaativia vammoja.
Palo syttyi euroviisuissa parhaillaan kisaavan Pete Parkkosen lapsuuden kotikylässä Elämäjärvellä.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävästä kymmenen jälkeen illalla. Useampi ilmoittaja oli soittanut palosta hätäkeskukseen.