Lordin euroviisuvoitosta on tasan 20 vuotta.

Lordin entinen kosketinsoittaja Leena Peisa muistelee MTV Uutisille voitokasta vuotta 2006, kun yhtye toi Suomelle ensimmäisen euroviisuvoiton Ateenasta.

Peisa muistetaan kosketinsoittaja Awana. Hän kertoo, että Euroviisuista on jäänyt vain hyviä muistoja.

– Koko viisuaika oli yhtä hulinaa harjoitusten ja edustamisen kanssa. Aamusta iltaan hikoilimme maskeissa, Peisa nauraa.

Lordin menestys tuli täytenä yllätyksenä myös bändille itselleen. Peisa toteaa, että vielä vuonna 2006, kun ei ollut sosiaalista mediaa, niin elettiin aikamoisessa viisukuplassa.

– Emme oikein ymmärtäneet, kun huuma alkoi nousemaan. Muistan miettineeni, että onko ihan normaalia, että media pyörii näin paljon ympärillämme. Jossain kohtaa sitten tuli pieni aavistus, että tässä saattaa käydä aika hyvin.

Peisa muistaa finaali-illasta sen, kun Suomelle alkoi ropisemaan pisteitä. Hänen mukaansa tunnelma oli epätodellinen.

– Tajusin, että nyt tapahtuu jotain ainutlaatuista. Muistan miettineeni, että eihän tässä nyt näin pitänyt käydä, että Suomi voittaa Euroviisut, hän nauraa.