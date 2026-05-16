Kreikan esitys sai Euroviisujen mediakeskuksen riehaantumaan.
Kreikkaa edustaa Euroviisuissa tänä vuonna Akylas Ferto-kappaleellaan. Suosionosoitukset raikuvat viisuareenalla, kun artisti esiintyy energisesti.
Euroviisujen mediatilassa Kreikan media kerääntyi kannustamaan maan artistia. Mediatilassa raikasivat Ferto-huudot.
Esityksen jälkeen mediatilassa huudettiin Akylasin nimeä.
Mediatilassa vallitsi riehakas tunnelma.
Toimittajat kannustivat Kreikkaa.
Show'ssaan artisti seikkailee videopelimaailmassa. Hän menee esityksen aikana potkulaudalla tähtisateen saattelemana. Kappaleen loppupuolella nähdään koskettava hetki äidille.
Kreikan Akylas lavalla.