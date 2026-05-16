Pihtipudas ratkeilee liitoksistaan: ”Jos Pete voittaa, niin katosta mennään läpi!” 1:57 Katso video Pihtiputaan tunnelmista! Julkaistu 16.05.2026 22:12 Outi Airola Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Tänään on varmaa ainakin se, että Pihtiputaalla jännitetään euroviisuja huolella. Pienessä Pihtiputaan kunnassa on jännitys huipussaan ja paikkakunnalta löytyy peräti kolme kisakatsomoa. Pete Parkkosen kotikylällä Elämäjärvellä juhlitaan kylätalolla, keskustassa on suuremmat kisakatsomot. Kylätalolla Parkkosen kotitalon naapurissa euroviisufinaaliin valmistaudutaan asiaankuuluvalla asenteella. – No meillähän on täällä ihan liekeissä olevat valmistelut! Onneksi alkavat jo olla loppusuoralla, toteaa Elämäjärven kyläseuran puheenjohtaja Jaana Kälkäjä MTV Uutisille. Kylällä ollaan hyvinkin voitonvarmoja. Lue myös: Liekinheitin kisaa tänään voitosta – MTV seuraa euroviisufinaalia – No tosi varmoja, odotetaan ainakin tosi kovasti, sanoo Kaisu Rasi. Vilma Tiermaksella on riemukas vastaus kysymykseen euroviisujen voittajasta. – Pete Parkkonen! Tiermas jatkaa, että tietysti myös Linda Lampenius voittaa. Kylän baarissa meininki oli hyvä jo alkuillasta. – Kyllähän se (tunnelma) on katossa ja jos Pete voittaa niin katosta mennään läpi, huudahtaa tarjoilija Marianna Jämsen Kahvila-ravintola Mantasta. Lue myös:

MTV kysyi ihmisiltä, mikä Liekinheittimessä vetoaa

Merja Ruuska ja Juuso Paavola toteavat, että nyt on aihetta irroitteluun ja täysillä vedetään.

Teemu Niemelän mielestä Parkkonen on Pihtiputaalla ”paljon paremmassa kurssissa kuin euro dollariin nähden.”

Nea Kumpulainen ja Noora Saastamoinen ovat Parkkosen pitkäaikaisia faneja.

– Pihtiputaalta oli silloin Kuorosotaan ja Idolsiin molempiin iso kuljetus ja täältä lähti paljon porukkaa. Me olimme pikkulikkoja ja pääsimme katsomaan Peteä jo silloin.

Paikallisilla ei ole huolta siitäkään, että mitä jos Suomi ei voitakaan viisuissa, sillä heille Pete Parkkonen on joka tapauksessa voittaja.



