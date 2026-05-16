Tänään on varmaa ainakin se, että Pihtiputaalla jännitetään euroviisuja huolella.
Pienessä Pihtiputaan kunnassa on jännitys huipussaan ja paikkakunnalta löytyy peräti kolme kisakatsomoa. Pete Parkkosen kotikylällä Elämäjärvellä juhlitaan kylätalolla, keskustassa on suuremmat kisakatsomot.
Kylätalolla Parkkosen kotitalon naapurissa euroviisufinaaliin valmistaudutaan asiaankuuluvalla asenteella.
– No meillähän on täällä ihan liekeissä olevat valmistelut! Onneksi alkavat jo olla loppusuoralla, toteaa Elämäjärven kyläseuran puheenjohtaja Jaana Kälkäjä MTV Uutisille.
Kylällä ollaan hyvinkin voitonvarmoja.
– No tosi varmoja, odotetaan ainakin tosi kovasti, sanoo Kaisu Rasi.
Vilma Tiermaksella on riemukas vastaus kysymykseen euroviisujen voittajasta.
– Pete Parkkonen!
Tiermas jatkaa, että tietysti myös Linda Lampenius voittaa.
Kylän baarissa meininki oli hyvä jo alkuillasta.
– Kyllähän se (tunnelma) on katossa ja jos Pete voittaa niin katosta mennään läpi, huudahtaa tarjoilija Marianna Jämsen Kahvila-ravintola Mantasta.