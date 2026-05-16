Mikael Granlund on kansallissankari, Karri Kivi paalutti.

Suomi oli jatkanut voitokkaasti jääkiekon miesten MM-kisoissa ja lyönyt turnauksen toisessa ottelussaan Unkarin 4–1, kun spekuloitiin hetken aikaa kuumeisesti, liittyisikö Anaheim Ducksin NHL-hyökkääjä Mikael Granlund Leijonien remmiin.

– Hän tulee aina, jos ei ole jotain, mikä todella estää. Toivotaan, että se olisi näin, ettei ole mitään estettä ja hän tulisi, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ruoti.

Asiantuntija Jesse Joensuu jatkoi.

– Siinä vaiheessa kun Mikael Granlund lopettaa, hänen saavutuksillaan ollaan yksi suurista Leijona-legendoista. Totta kai se olisi tosi iso juttu vielä tuolle vahvalle joukkueelle, jos hän tulisi. Kyllä minä veikkaan, että hän voisi tulla, hän totesi.

Kivi sanoi Granlundin olevan kansallissankari nyt jo.