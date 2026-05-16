Linda Lampenius kommentoi Petteri Orpon somevideota, jossa pääministeri toivottaa onnea Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle.

Pääministeri Petteri Orpo julkaisi tänään Instagram-tilillään videon, jossa hän lähettää tsemppiterveiset Suomen euroviisuedustajille Linda Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle.

Video, jossa pääministeri ampuu lieskat liekinheittimestä ja toivottaa tsemppiä Lampeniukselle ja Parkkoselle, on kerännyt yli tuhat kommenttia. Myös itse Lampenius on kommentoinut Orpon videota.

– Juu, lupaan sahata niin että viimeisetkin jouhet lentää. Ja Pete vetää yhtä lujaa.

Ja kaikki tämä Suomen puolesta, Lampenius kommentoi viulu-, liekki-, sydän- ja Suomen lippu -emojein.

Lampenius ja Parkkonen kilpailevat Euroviisujen finaalissa tänään lauantaina 16. toukokuuta. He nousevat lavalle esiintymispaikalta 17.