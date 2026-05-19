Master Chef Suomi -kisaajat Juuli Mäki ja Zahra Marjamaa kertoivat, millaista oli kohdata Andy Allen.

Parhaillaan pyörivällä Master Chef Suomi -kaudella kisaavat Juuli Mäki ja Zahra Marjamaa vierailivat huhtikuussa Huomenta Suomen vieraana. Kuvauksissa ystävystynyt kaksikko kertoi aloittaneensa ruoka-aiheisen Pretty Hungry Club -podcastin.

MasterChef Suomen kaudella on nähty myös vierailevia tähtiä. Parivaljakko muisteli haastattelussa kohtaamista Australian superkokki ja supertähti Andy Allenin kanssa.

– Uskon, että kaikki punastuivat, kun hän astui sisään. Kaikki sekosivat. Edelleen pyydän anteeksi aviomieheltäni, että olen flirttailut hänen kanssaan. Mutta kuka ei flirttailisi Andy Allenin kanssa, kun on mahdollisuus, Marjamaa muistelee.

– Leuka on edelleen siellä tuotannon lattialla, Mäki komppaa.

Katso videolta, miten supertähden saapumiseen ohjelman kuvauksissa suhtauduttiin.