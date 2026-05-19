Albert Beckles sai vaikutuksestaan suurinta mahdollista kunniaa.
Kehonrakennuslegenda Albert Beckles on kuollut 95-vuotiaana. Barbadoksella syntyneen brittiläisen laji-ikonin menehtymisestä kertoo muun muassa RxMuscle.
Beckles voitti urallaan lukuisia ammattilaiskilpailuja kansainvälisen lajiliitto IFBB:n maailmanmestaruutta myöten.
Lempinimellä "Ikääntymätön" tunnettu mies teki vuonna 1991 kunnioitettavaa historiaa. Niagara Falls Pro Invitationalin voitolla Becklesistä tuli vanhin IFBB Pro League -kilpailun voittaja peräti 60 vuoden ikäisenä.
Kehonrakennuksen kuninkuuskilpailu Mr. Olympiassa mies mitteli 13 kertaa urallaan. Kärkiviisikkoon hän ylsi kuusi kertaa, parhaana sijoituksenaan toinen tila 55-vuotiaana vuonna 1985.
Becklesiä parempi Mr. Olympiassa oli kyseisenä vuonna vain Lee Haney. Hän on kahdeksalla Mr. Olympia -tittelillään kaikkien aikojen kärki yhdysvaltalaisen maanmiehensä Ronnie Colemanin kanssa.
Haney kertoi tuoreessa Instagram-julkaisussaan saaneensa syvän surun vallassa tietää Becklesin poismenosta.
– Kaikista kehonrakentajista Albertilla on ollut suurin henkilökohtainen vaikutus minuun kilpailijana, Haney ylisti.
Kaksikko harjoitteli aikanaan samalla kuntosalilla Kaliforniassa.
– Jaoimme aterioita perjantai-iltaisin treenien jälkeen. Albertin opettamat kisavinkit antoivat minulle etulyöntiaseman kilpailijoihini nähden. Olen ikuisesti kiitollinen. Lepää hyvin, Ikääntymätön legenda. Ystäväni, Haney kirjoitti.
Becklesiä ovat muistaneet sosiaalisessa mediassa myös lukuisat muut nimekkäät kehonrakentajat, mukaan lukien Mr. Olympiassa parhaimmillaan toiseksi sijoittuneet Shawn Ray ja Victor Martinez.
– Legendat eivät koskaan kuole! Martinez kommentoi.