MTV Urheilu nosti esiin Leijonien MM-ryhmän mielenkiintoisimpia nimiä.

Suomi on avannut jääkiekon MM-kisat kolmella peräkkäisellä voitolla. Leijonien käsittelyssä on kaatunut Saksa, Unkari sekä Yhdysvallat.

Vakuuttavien otteiden myötä Suomi on noussut yhdeksi kovimmista mestarisuosikeista. Torstaina vastaan asettuu yllätysvalmis Latvia.

Antti Pennasen valmentama ryhmä on varsin nimivahva kiitos Aleksander Barkovin ja Anton Lundellin kaltaisten tähtipelaajien. Mikael Granlundin liittyminen joukkueeseen hinaa Leijonien osakkeita vielä entistäkin korkeammalle.

NHL-tähdet ja maajoukkueikonit ovat toki monille erittäin tuttuja pelaajia, mutta kuinka hyvin tunnet esimerkiksi Lenni Hämeenahon tai Ville Heinolan?

MTV Urheilu valitsi Leijonapelaajia seuraaviin kategorioihin: legendat, tulevaisuuden toivot, potentiaaliset maalitykit ja puolustuksen tukipilarit.

Oikaisu: Jutussa puhuttiin virheellisesti, että Latvia–Suomi-peli olisi keskiviikkona. Peli pelataan torstaina.