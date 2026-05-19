Australialaiskokki Andy Allen nähdään vieraana MasterChef Suomi -jaksossa.

Andy Allen voitti MasterChef Australian vuonna 2012 ja hänet on sen jälkeen nähty myös ohjelman australialaisversion tuomarina vuonna 2020.

Tulevassa MasterChef Suomen jaksossa Allen nähdään vierailevana tuomarina.

Hän vieraili ohjelman kuvauksissa ensimmäistä kertaa Suomessa syksyllä 2025. Vierailu oli vain 2,5 päivän mittainen, mutta sitäkin antoisampi.

– Olen rakastanut sitä. Rakastan syksyisiä maisemia, ja ruoka täällä on uskomatonta. Ihmiset ovat olleet ihmeellisiä. Ruokahalu kasvaa syödessä, ja haluan tulla takaisin. Näette minut uudestaan, Allen lupaa.

Vierailunsa aikana hän oppi suomea yhden sanan: "moi". Hänelle kävi hauska sattumus, kun hän yritti sanoa ravintolassa tarjoilijalle ”herkullista”.

– Tarjoilija katsoi minua sanoen, että jos ei olisi tiennyt kontekstia, niin hän ei olisi arvannut lainkaan, mitä sanon, Allen kertoo huvittuneena.