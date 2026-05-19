Lähes 30 astetta on toukokuussa harvinaista. Tiistaina oli vuoden ensimmäinen hellepäivä.
MTV Uutisten meteorologi Aleksi Jokela kertoo lämpötilan nousseen korkeaksi monin paikoin etenkin itäisessä Suomessa. Päivän korkein lämpötila mitattiin Kouvolassa: 28,4 astetta.
– Idästä on virrannut hyvin lämmintä ilmamassaa, ja Itä-Suomessa lämpötila on laajalti kohonnut hellelukemiin, Jokela kertoo.
Lämmintä on pitänyt muuallakin Suomessa, vaikka helteeseen asti ei ole muualla ylletty.
– Lapissakin on ollut yli 20 astetta, esimerkiksi Ranualla 23 astetta, Jokela kertoo.
Toukokuussa harvemmin 30 astetta
Vastaavat lämpötilat ovat toukokuun puolessa välissä melko harvinaisia.
– 30 asteen lukemia on toukokuussa noin kerran 10 vuodessa. Toki niitä on viime vuosina ollut useammin ilmaston lämpenemisen takia. Kevät on aikaistunut, Jokela sanoo.
Keskiviikoksi on luvassa myös lämmintä.
– Huomenna on yhtä lämmintä tai jopa lämpimämpää. Lappeenranta–Lieksa -akselilla voi olla 28 tai 29 astetta, Aleksi Jokela kertoo.