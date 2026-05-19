Uudissukunimi ei saa aiheuttaa pahennusta eikä haittaa. Lue, millaisia uudissukunimiä nimilauta tyrmäsi vuonna 2025.
Imperium, Luoja ja Von Qvanten – nimilautakunnan antama esimerkkilistaus paljastaa, millaisia uudissukunimiä lautakunta ei puoltanut vuonna 2025.
Tarkastelu on rajattu nimilautakunnan tammikuussa 2025 käsittelemiin tapauksiin.
Puoltamattomia uudissukunimiä 2025
Bergn
Biganati
Blåsippa
Bogue
Fineberg
Hawén
Imperium
Innollinen
Jevdokia
Juulin
Ketrich
Korpivaellus
Krautinen
Kudqvist
Kuutar
Luoden
Luoja
Moreworth
Niikan
Petrovberg
Reidreeth
Rexervein
Rombetti
Römbetti