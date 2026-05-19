Hänet tuomittiin nuorena henkilönä tehdyistä tapon yrityksestä, törkeästä ryöstöstä, ryöstöstä, ryöstön yrityksestä, näpistyksestä, toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, huumausainerikoksesta ja kahdesta huumausaineen käyttörikoksesta 3 vuoden 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Uhri sai puukotuksen yhteydessä muun muassa veririnnan ja vamman pernaan. Vakavat vammat olisivat voineet olla hengenvaarallisia.

Vaarallinen tilanne keskeytyi, kun ohi autolla kulkeneet sivulliset huomasivat tilanteen ja huutamalla saivat väkivallan päättymään. Onnekkaasti toinen sivullisista oli lääkäri, joka antoi uhrille ensiapua ja esti tätä vuotamasta kuiviin painamalla selän haavaa vaatemytyllä avun saapumiseen asti.

Rikossarja kärjistyi viimein helmikuun loppupuolella, kun huumelääkkeitä myymään tullut henkilö päätettiin ryöstää. Huumaavat lääkkeet oli sovittu vaihdettavan viinapulloon. Ryöstön yhteydessä yksi nuorista oli kuristanut uhria ja kaatanut tämän maahan, jolloin toinen tekijä puukotti tätä hedelmäveitsellä ainakin kolme kertaa selän alueelle ja viilsi kerran kasvoihin.

Huumekauppojen yhteydessä tehdyissä ryöstöissä kohteena saattoi olla esimerkiksi uhrin takki, minkä lisäksi rikoksiin liittyi ainakin yhdessä tapauksessa uhrin nöyryyttämistä ja nöyryytyksen videointia. Toisissa ryöstöissä tarkoitus oli viedä uhrilta tämän päihteet.

Puukotustapaus oli osa pidempää rikosvyyhtiä. Joukko nuoria miehiä oli elänyt päihteiden värittämää elämää ja tehnyt myös ryöstöjä osittain päihteiden motivoimina.

Turun katupuukotuksesta vankeutta – alaikäinen puukotti pillereiden takia

Toinen, vuonna 2008 syntynyt nuorukainen tuomittiin nuorena henkilönä tehdyistä törkeästä ryöstöstä, ryöstön yrityksestä, ryöstöstä, näpistyksestä, toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta sekä kolmesta huumausaineen käyttörikoksesta. Hän sai rikoksista 2 vuoden 7 kuukauden ehdottoman tuomion.

MTV ei julkaise tuomittujen nimiä, sillä he olivat rikokset tehdessään vielä 17-vuotiaita.