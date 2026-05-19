Nuorukaisten rikoskierre päättyi hengenvaaralliseen puukotukseen Turussa.
Turussa viime helmikuussa tapahtuneesta katupuukotuksesta annettiin tekohetkellä 17-vuotiaalle nuorelle tapon yrityksestä ehdoton vankeusrangaistus. Toinen tekoon osallistunut sai vankeutta törkeästä ryöstöstä.
Puukotustapaus oli osa pidempää rikosvyyhtiä. Joukko nuoria miehiä oli elänyt päihteiden värittämää elämää ja tehnyt myös ryöstöjä osittain päihteiden motivoimina.
Huumekauppojen yhteydessä tehdyissä ryöstöissä kohteena saattoi olla esimerkiksi uhrin takki, minkä lisäksi rikoksiin liittyi ainakin yhdessä tapauksessa uhrin nöyryyttämistä ja nöyryytyksen videointia. Toisissa ryöstöissä tarkoitus oli viedä uhrilta tämän päihteet.
Rikossarja kärjistyi viimein helmikuun loppupuolella, kun huumelääkkeitä myymään tullut henkilö päätettiin ryöstää. Huumaavat lääkkeet oli sovittu vaihdettavan viinapulloon. Ryöstön yhteydessä yksi nuorista oli kuristanut uhria ja kaatanut tämän maahan, jolloin toinen tekijä puukotti tätä hedelmäveitsellä ainakin kolme kertaa selän alueelle ja viilsi kerran kasvoihin.
Vaarallinen tilanne keskeytyi, kun ohi autolla kulkeneet sivulliset huomasivat tilanteen ja huutamalla saivat väkivallan päättymään. Onnekkaasti toinen sivullisista oli lääkäri, joka antoi uhrille ensiapua ja esti tätä vuotamasta kuiviin painamalla selän haavaa vaatemytyllä avun saapumiseen asti.
Uhri sai puukotuksen yhteydessä muun muassa veririnnan ja vamman pernaan. Vakavat vammat olisivat voineet olla hengenvaarallisia.
Puukottajalle yli 3 vuotta vankeutta
Raskaimman tuomion sai vuonna 2008 syntynyt nuori mies.
Hänet tuomittiin nuorena henkilönä tehdyistä tapon yrityksestä, törkeästä ryöstöstä, ryöstöstä, ryöstön yrityksestä, näpistyksestä, toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, huumausainerikoksesta ja kahdesta huumausaineen käyttörikoksesta 3 vuoden 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.