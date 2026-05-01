"Butshan teurastajalle" tarkoitettu pommi on tappanut väärän upseerin Venäjällä, kertoo brittilehti The Guardian
Vuonna 2022 Butshan joukkomurhan aikana joukkoja johtanut venäläiskenraali on väistänyt täpärästi salamurhayrityksen.
Sen sijaan pommi tappoi The Guardianin mukaan hänen alaisensa.
Räjähdys tapahtui tiistaina suljetussa sotilaskaupungissa Venäjän Kaukoidässä asuinkerrostalossa.
Talo oli Butshan teurastajaksi kutsutun kenraalimajuri Azatbek Omurbekovin kotitalo.
Guardianin kahden lähteen mukaan hyökkääjä oli sijoittanut pommin postilaatikkoon ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin ja asentanut paikalle kameran.
Tekijä oli kuitenkin valinnut väärän sisäänkäynnin, ja räjähdyksessä kuoli Omurbekovin alaisena toiminut upseeri. Omurbekov itse ei loukkaantunut, lähteet kertoivat.
EU ja Britannia ovat asettaneet Omurbekovin pakotelistalle. Hänen johtamiaan joukkoja syytetään yli 400 siviilin tappamisesta.
Venäjä tai Ukraina eivät ole kommentoineet tapausta.
Venäjälle epäonnistuminen
Vaikka pommi-isku ei näyttänyt osuneen varsinaiseen kohteeseensa, tapahtumapaikka tekee tapauksesta kiusallisen Venäjän turvallisuuspalvelulle FSB:lle, sanoi Venäjän tiedustelupalveluihin perehtynyt asiantuntija Andrei Soldatov Guardinille.
– Kun otetaan huomioon sotilaallisen vastavakoilun käytössä olevat valtavat resurssit henkilöstön suojaamiseksi, tämä on selvä turvallisuuspuute, Soldatov sanoi.