Osa Portugalin valinnoista hämmästyttää.
Julkisuudessa debatoitiin ennakkoon, ansaitsisiko Cristiano Ronaldo yhä paikan Portugalin joukkueeseen jalkapallon MM-kilpailuihin. Valinnat on nyt tehty, ja konkarihyökkääjä on osa joukkuetta.
MM-kisat ovat 41-vuotiaalle Ronaldolle jo uran kuudennet. Yksikään jalkapalloilija ei ole vielä pelannut kuudessa MM-turnauksessa, mutta kesällä sen on tekemässä Ronaldon lisäksi hänen kilpakumppaninsa, edellisissä MM-kisoissa kultaa juhlinut Argentiinan Lionel Messi.
Saudiarabialaista Al-Nassria nykyisin seurajoukkuetasolla edustava Ronaldo ei ole toistaiseksi maailmanmestaruutta voittanut. Hänellä on Euroopan mestaruus vuodelta 2016.
Portugalin nipussa on yllättäviäkin nimiä. Esimerkiksi Wolverhampton-hyökkääjä Goncalo Guedesin ja Mallorcan keskikenttäpelaaja Samuel Costan valinnat ovat nostattaneet kulmia.
Guedes palasi maaliskuussa maajoukkueeseen neljän vuoden tauon jälkeen. Costa on pelannut vasta neljä A-maaottelua.
The Athletic huomauttaa, että Costa valittiin joukkueeseen esimerkiksi nimekkäiden Joao Palhinhan ja Mateus Fernandesin sijaan.
MM-kisat pelataan kesä-heinäkuussa Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa.
Portugalin joukkue jalkapallon MM-turnaukseen:
Maalivahdit: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)
Puolustajat: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)