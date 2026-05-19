Kranaatti löytyi raivaustyön yhteydessä.
Ortodoksisen kirkon alapohjasta Hangossa on löytynyt sodanaikainen, räjähtämätön kranaatti.
Helsingin ortodoksinen seurakunta kertoo tiedotteessa kranaatin löytyneen jätteen raivaustyön yhteydessä. Kirkon vahtimestari Tuuli Santakari kertoo kranaatin poistamisen olleen salainen operaatio maanantaina.
– Raivaustyö keskeytettiin ja varmistettiin, että kirkko on suljettuna ja käyttökiellossa. Poliisi määritteli asian salaiseksi, kunnes kranaatti saadaan onnistuneesti poistettua alapohjasta, Tuulikari kertoo.
Kranaatin poisti puolustusvoimien Kaartin jääkärirykmentin raivaajapartio. Partio tutki alapohjaa myös muiden räjähteiden varalta.
Kirkko kertoo, että alapohjan orgaaninen jäte, kuten paperi ja eristeet, vaikeuttivat tutkimusta. Raivaustyö sai jatkua sen jälkeen normaalisti.
Riskejä ei pitänyt olla
130-vuotias kirkko on ollut aikoinaan miinoitettu. Vahtimestari Tuuli Santakari oli yrittänyt selvittää ennen tutkimusta, voiko siihen liittyä riskiä.
– Mitään riskejä ei pitänyt enää olla, Santakari kertoo.
Helsingin ortodoksinen seurakunta kertoo kirkon olevan jälleen auki normaaliin tapaan.