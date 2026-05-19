Israel otti kiinni kolme avustussaattueessa Gazaan purjehtinutta suomalaista.
Israel otti eilen kiinni kolme suomalaista, jotka olivat purjehtimassa avustussaattueessa Gazaan, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan.
Eilen järjestö kertoi, että yksi suomalainen oli otettu kiinni. Pysäytetty avustuslaivue oli kolmas tämän vuoden aikana Gazaa lähestynyt saattue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron.
Noin viisikymmentä alusta lähti viime torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa.
Suomalaisia on myös aiemmin otettu kiinni Israelin toimesta.
Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto kolmen Gazaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta.
Juttua päivitetty 19.05.2026 kello 17.21. Lisätty ulkoministeriön vahvistus.