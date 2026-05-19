Ennalta sovittu tapaaminen päättyi ryöstöön Länsi-Pasilassa.
Helsingin poliisilaitos kertoo tutkivansa tapausta, jossa ilmoituksen mukaan noin 40-vuotiaalta asianomistajalta oli ryöstetty rahaa aseella uhkaamalla.
Poliisi sai ryöstöön liittyvän tehtävän Länsi-Pasilaan kello 13.22.
Tehtävän luonteen vuoksi tehtävälle osallistui useita poliisipartioita.
– Kaksi noin 18-vuotiasta epäiltyä tekijää saatiin nopeasti kiinni, poliisi kertoo tiedotteessa.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä ryöstönä. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyseessä on ollut ennakkoon sovittu tapaaminen.