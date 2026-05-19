Etelä-Viron ilmatilassa aiemmin alas ammuttu drooni oli Ukrainasta.
Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Heorhi Tyhyi vahvistaa, että Etelä-Viron ilmatilassa alas ammuttu drooni oli Ukrainasta.
Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoi Delfi-lehdelle, että drooni ammuttiin alas Võrtsjärven yllä.
Droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut Naton romanialaishävittäjä.
Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Heorhi Tyhyi on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tyhyi esitti anteeksipyynnön X-tilillään.
– Pyydämme anteeksi Virolta ja kaikilta Baltian ystäviltämme tällaisista tahattomista tapauksista, Tyhyi kirjoittaa.
Tyhyi syyttää droonien harhautumisesta Venäjää ja sen harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tyhyin mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan.
MTV kertoi aiemmin, ettei Baltian tapahtumilla tällä hetkellä nähdä olevan vaikutusta Suomeen tai Puolustusvoimien valmiuteen.
Kyseessä oli Viron asevoimien mukaan ensimmäinen kerta, kun drooni ammuttiin alas Viron ilmatilassa.