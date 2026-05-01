Venäläisaktivisti Nadya Tolokonnikova kertoo Venäjän opposition olevan haastavassa tilanteessa.

Performansseista ja aktivististaan tuttu Pussy Riotin yksi perustajista Nadya Tolokonnikova kertoo avoimesti ensimmäistä kertaa ukrainalaiselle Kiev Independent -lehdelle, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putinin pelkkä kritisoiminen ja vastustaminen enää riitä.

– Me emme vain vastusta Putinia. Me olemme sodassa häntä vastaan, Tolokonnikova sanoo.

Tolokonnikova näkee, että kaikki vaisummat ilmaisut olisivat tässä tilanteessa riittämättömiä.

Tolokonnikova on mukana Eurooppa-neuvoston PACE-delegaatiossa, jonka yksi tavoitteista on edistää demokratiaa Venäjällä.

Tolokonnikovan mukaan oppositio Venäjällä on ollut erityisesti vaikeuksissa Aleksei Navalnyin kuoleman jälkeen. Hän myös näkee, että Venäjän ja venäläisen kulttuurin aidoin ääni tulee nyt poliittisilta vangeilta.

Navalnyi oli Venäjän presidentin Putinin kovaääninen arvostelija. Hän kuoli venäläisessä vankilassa helmikuussa 2024 istuessaan 19 vuoden vankeustuomiota.

Tolokonnikova tapasi Ukrainassa etenkin Ukrainan riveissä taistelevia venäläissotilaita, jotta myös heidän äänensä kuultaisiin politiikassa.

– Uskon heidän ääniensä asettamiseen etusijalle aina kun mahdollista, ja jos keskustelemme Venäjän vastaisesta oppositiosta, emme voi käydä tätä keskustelua vuonna 2026 keskustelematta heistä.