Entisen elokuvatuottajan Harvey Weinsteinin raiskausoikeudenkäynti on julistettu jälleen tuloksettomaksi.

Valamiehistö ei päässyt vieläkään yksimielisyyteen siitä, syyllistyikö entinen Hollywoodin elokuvatuottaja Harvey Weinstein raiskaukseen. Syytteen mukaan Harvey Weinstein raiskasi Hollywood-näyttelijän vuonna 2013. Kyseessä on jo kolmas kerta, kun Weinstein on oikeudessa syytettynä asiasta.

Lukuisat naiset ovat syyttäneet Weinsteiniä raiskauksista ja seksuaalisesta häirinnästä sen jälkeen, kun Metoo-liike käynnistyi vuonna 2017.

Valamiehistön keskinäiset ongelmat olivat varjostaneet oikeudenkäyntiä. Viime kesäkuussa valamiehistön puheenjohtaja oli sanonut tuomarille, ettei voinut jatkaa tapauksen käsittelyä uhkausten takia. Tuolloin Weinstein sai yhden tuomion seksuaalisesta ahdistelusta ja vapautettiin syytteestä toisessa ahdistelujutussa.

Vuoden 2020 oikeudenkäynnissä Weinstein tuomittiin raiskauksesta ja muista seksuaalirikoksista 23 vuodeksi vankilaan. Vuonna 2024 tuomio kuitenkin mitätöitiin oikeudenkäynnissä tehtyjen virheiden vuoksi ja asia määrättiin käsiteltäväksi uudelleen.

Yksi lainvoimainen tuomio Weinsteinille on kuitenkin saatu. Hän suorittaa parhaillaan 16 vuoden seksuaalirikostuomiota, jonka hän sai raiskauksesta ja seksuaalirikoksista kolme vuotta sitten Kaliforniassa.